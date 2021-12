Malecón de Coatzacoalcos, entre hoyos y decadencia

Un verdadero peligro es lo que representan las banquetas de la primera etapa del malecón costero en Coatzacoalcos debido a la falta de tapas en los registros, aunado a daños que se han presentado con el paso de los años y que no han sido atendidos.Principalmente, afectaciones se observan en las banquetas ubicadas entre Allende, Guerrero, Bravo y Aldama, donde se concentra la mayor afluencia de personas los fines de semana y en las mañanas cuando deportistas utilizan esta vía pública.Huecos de más de un metro de profundidad, con cables expuestos, varillas a la intemperie es lo que se puede apreciar a diario al recorrer estas calles.Asimismo, cableado que viene desde los techos de antros abandonados, que los vientos del norte han tirado y que nadie se ha molestado en acomodar, quitar o pedirle a los responsables que hagan lo propio para sacarlos de las calles y no propiciar un accidente futuro.Corredores, visitantes y turistas lamentan la situación y que pese a lo evidente de los daños, no se hagan las composturas pertinentes.Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, dio a conocer que es necesario que la ciudadanía haga las denuncias formales a través de los medios correspondientes y no sólo vía redes sociales."Pues tenemos un sistema, el sistema que precisamente recibe todo este tipo de quejas y atiende obras públicas, las clasifica y atiende. Todos los meses y cada vez que acuden a nosotros a través de la plataforma el Gobierno Municipal atiende todas las zonas, algunas las programa y otras de forma inmediata", dijo.Reconoció que la vida útil de mucha infraestructura ya feneció, de ahí que persistan los daños y se hagan más grandes cuando hay nortes, lluvia y viento.Destacó que hay daños que a veces no son visibles porque están al interior de las calles y banquetas.Recordó que desde hace dos meses y medio se están atendiendo estos desperfectos en todo Coatzacoalcos.