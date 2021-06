Mantiene Veracruz al menos 754 casos activos de COVID

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 62 mil 745 (+ 50 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 143 mil 903 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 754 y sospechosos 257. Ahora son 51 mil 382 pacientes recuperados y mil 418 en vigilancia.Los fallecimientos suman 9 mil 945 (+ 2 nuevos), al tiempo que se contabilizan 70 mil 377 resultados negativos y 10 mil 781 sospechosos acumulados.Este 14 de junio se conmemorará el Día Mundial de la Donación Altruista, motivo por el que la Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, pondrá en marcha la campaña “Soy Donador Altruista”, vigente al 30 de noviembre del año en curso bajo el lema Por mi sangre corre vida. El objetivo es fortalecer la cultura de la donación en Veracruz y con ello agilizar la atención de emergencias.En este sentido, la invitación a personas de entre 18 y 65 años de edad es a acudir a la red de bancos de sangre ubicados en los hospitales de Poza Rica, Xalapa, Río Blanco, Coatzacoalcos y Veracruz con identificación oficial vigente.El donador debe pesar más de 50 kilos, no estar bajo tratamiento médico ni haber tenido alguna cirugía en los últimos 6 meses, tampoco hepatitis después de los 10 años o sometido a tratamientos dentales en los últimos 15 días; en el caso de las mujeres, no estar embarazadas o lactando.También es necesario no fumar ni beber alcohol al menos 48 horas antes y si tiene tatuajes que éstos sean de más de un año de antigüedad. La sangre proporcionada será estudiada a fin de detectar anemia y otras alteraciones, como VIH, hepatitis B y C, sífilis y tripanosomiasis; de resultar positiva alguna de estas condiciones el donante recibirá, de manera confidencial, la notificación para iniciar el tratamiento adecuado.La donación puede hacerse incluso dos veces por año, garantizando así que el cuerpo produzca tejido sanguíneo nuevo. Una sola aportación consta de 450 mililitros, con la que pueden salvarse hasta tres vidas; de esta cantidad derivan una unidad de eritrocitos, otra de plasma y una más de plaquetas.Ante síntomas por coronavirus no dudes en llamar al 800 0123 456; igualmente puedes consultar las convocatorias del Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en el sitio http://coronavirus.veracruz.gob.mx.