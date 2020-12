Mantienen denuncias por casi 7 mil mdp desviados de fidelismo al yunismo

De 7 mil millones de pesos observados de 2005 a 2018 en Veracruz por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en total se han presentado denuncias respectivas por 93 por ciento del monto total.



Sólo el 7 por ciento, el monto restante se está revalorizado para la solventación respectiva.



Cabe señalar que dicho período corresponde a los Gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).



Lo anterior, de acuerdo con la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, en seguimiento a las observaciones emitidas al Gobierno del Estado por parte de la Secretaría de la Función Pública.



Sanciones durante 2020



Durante su comparecencia, la funcionaria mencionó que en el periodo de enero a noviembre de 2020 ha emitido 557 resoluciones y de este total, 183 inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.



Ello en el marco de sus atribuciones como órgano preventivo, fiscalizador y sancionador de servidores y exservidores públicos del Poder Ejecutivo que hayan cometido omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de sus encargos y aplicando los procedimientos disciplinarios administrativos.



Agregó que había 482 expedientes que se venían arrastrando de ejercicios pasados, sin embargo, a partir del mes de marzo de 2019 al mes de septiembre de 2020 se han resuelto 365 expedientes, lo que representa un 83 por ciento.



La Contralora detalló que con corte al 30 de noviembre se han emitido 30 mil 938 constancias de no inhabilitación, a efecto de que las dependencias y entidades tengan certeza jurídica al contratar personal que no haya sido inhabilitado para desempeñar un cargo o comisión.



Declaraciones patrimoniales



Santoyo Domínguez añadió que este 2020 se incrementó el cumplimiento de la declaración de situación patrimonial y de interés.



“Durante el periodo enero a noviembre 2020 se han recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 33 declaraciones, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 declaraciones de modificación de situación patrimonial”.



De esta manera, el número de declaraciones patrimoniales por parte de los servidores públicos se ha incrementado anualmente de manera significativa: en 2016, 7 mil 969; 2017, 9 mil 122; 2018, 15 mil 25 y 2019, 23 mil 188.



Además, con corte a noviembre del 2020, se reportan 288 análisis de evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y exservidores públicos.



En cuanto a la Fiscalización Interna, también se han realizado 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, resultando 216 inconsistencias, de las cuales 70 ya se han atendido por los entes y el resto continúa en proceso.



“Por otra parte, en este mismo periodo se validaron 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios (PP´s) y actividades institucionales (AI´s), de las cuales resultaron 111 recomendaciones, siendo atendidas 26 por los Entes”, informó.