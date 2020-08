Mantienen filtros para desinfectar vehículos, en Coatzacoalcos

La Jurisdicción Sanitaria, en coordinación con la Dirección de Tránsito del Estado, llevó a cabo la supervisión de los filtros de desinfección de vehículos, en Coatzacoalcos.



Fue en la esquina del Malecón y Pedro Moreno donde se instaló un filtro este martes por la mañana para taxistas y automovilistas particulares.



Al respecto, el director de Tránsito, José Antonio Camps Valencia, agregó que pese a que este 4 de agosto presuntamente termina el reforzamiento de salud en ciertos municipios del Estado, las actividades continuarán para evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.



"La mayoría de los conductores ya usan cubrebocas, traen gel y hacen caso, eso es lo que venimos a supervisar en este evento", dijo.



Sostuvo que los conductores que no obedecen las recomendaciones no pueden ser multados debido a que para ello se necesita reformar la Ley de Tránsito, no obstante, insistió que cada vez más están haciendo caso a los llamados.



Por su parte, el director de la Jurisdicción Sanitaria número XI, Gerardo Bajonero Saavedra, dijo que la institución consciencia a los elementos de otras dependencias que realizan su labor en campo para evitar que se expongan.



"Las recomendaciones son la participación comunitaria, sana distancia, uso de cubrebocas, lávate las manos, es importantísimo, son indicaciones permanentes por la pandemia y algo que la gente debe entender", finalizó.