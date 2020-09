Mar invade zona de palapas en la playa Barra Norte, en Tuxpan

El fenómeno natural conocido como “mar de fondo” sorprendió a algunos paseantes en la playa Barra Norte, donde las olas avanzaron alrededor de 30 metros de los “límites normales”.



Aunque no se reportaron afectaciones, para algunos turistas fue “un susto” y varios vehículos quedaron atrapados durante algunos minutos por el oleaje, señaló un trabajador del Hotel Río Paraíso, ubicado en esta zona.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos, Gabriel Gómez Ruiz, apuntó que, aunque impresionante para la mayoría de los visitantes, el “mar de fondo” no es indicio de tsunami, pues se origina por fuertes vientos de las tormentas mar adentro, mientras que los tsunamis ocurren después de un sismo.



Aun así, dijo, los palaperos, restauranteros y vendedores ambulantes de la zona de playa se ven afectados, ya que este tipo de fenómenos naturales ahuyenta a los paseantes, pues “para no exponerse” deciden abandonar la zona de playas y regresan en otra ocasión.