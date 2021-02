Marchan en Veracruz puerto contra CAB y Grupo MAS

Ciudadanos inconformes se manifestaron en contra de los cortes de agua y altas tarifas que realizan las empresas que administran el agua en el puerto de Veracruz Grupo MAS y CAB en Boca del Río.



Marcharon del parque “Zaragoza” de la colonia del mismo nombre con dirección a las instalaciones del Instituto Municipal del Agua ubicadas en la avenida Flores Magón para exigir les sean quitado las concesiones, toda vez que el servicio que brindan es de mala calidad, aseguran.



En su recorrido, las cerca de 150 personas lanzaban consignas en contra de ambas corporaciones.



Jesús López Peña, integrante del Movimiento Civil Independiente (MOCI), señaló que esta marcha se da luego de que no se cumplan los acuerdos que se dieron en las mesas de trabajo con Grupo MAS y el Ayuntamiento.



Recalcó que a pesar de la emergencia sanitaria del COVID-19, la empresa no ha parado de cobrar recibos caros a la gente y cuando no pueden pagarlos, cortan el servicio y colocan concreto, aunado a que ciudadanos reciben agua sucia.



Por otra parte, acusó que el presidente municipal Fernando Yunes ha sido omiso ante la situación.



Eduardo Ramírez Lara, también del MOCI, dijo que van a entregar oficios al Instituto Metropolitano del Agua en los que exponen varios casos de cobros excesivos.