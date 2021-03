Marcos Even Torres busca cancelar alerta migratoria y ficha roja en su contra

Desde un punto desconocido, el ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio continúa con su defensa legal, para evitar hacer frente a la justicia en Veracruz, al buscar echar abajo la alerta migratoria y ficha roja, emitidos en su contra.



Por ello, desde noviembre del año pasado, promovió el Juicio de Amparo 627/2020 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en contra de una orden de aprehensión girada por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento con sede en Pacho Viejo, así como en contra de la solicitud de ficha roja y alerta migratoria instruida por la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República.



Marcos Even Torres Zamudio enfrenta al menos un proceso penal en su contra por desaparición forzada de personas, durante su gestión como Fiscal Anticorrupción; sin embargo, se desconoce su paradero desde el 3 de septiembre de 2019, fecha en que Jorge Winckler Ortíz fue removido de la titularidad de la Fiscalía General del Estado por el Congreso Local.



En ese entonces, Torres Zamudio encabezaba la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que abandonó y el Congreso decretó su remoción.



A partir de ese momento, el ex Fiscal Anticorrupción, a través de sus abogados ha buscado de manera infructuosa obtener diversos amparos contra órdenes de aprehensión en su contra, a lo cual ahora se suma, para evitar que se gire en su contra la alerta migratoria y la emisión de la ficha roja para ser buscado en los países con los que México tiene convenio, que son más de 100 en todo el mundo.