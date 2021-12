María Fernanda lleva casi 4 meses desaparecida; Fiscalía no actúa

María Fernanda Guatemala Partida, de 19 años, está por cumplir 4 meses desaparecida y su familia pide ayuda. Lo último que supieron de ella es que abordó un taxi a las 2 de la madrugada, el pasado 28 de agosto y desde entonces no han tenido ninguna pista de su paradero.Miriam Partida Zamudio, madre de María Fernanda, afirma que no hay avances en la investigación, en la Fiscalía General del Estado le informaron que ya había una orden de búsqueda para el presunto responsable, la expareja de su hija Julio César “N”.Sin embargo, supieron que la familia del supuesto responsable hizo una denuncia por desaparición dos días después de la joven, lo que presumen se trata de una estrategia para huir de la justicia.“Fui a la Fiscalía, me habían dicho que tenía orden de arresto la persona que se la llevó pero nos dimos cuenta que no es así, no lo han hecho, no lo han buscado, se metió ficha de desaparición, él supuestamente está desaparecido pero no porque tengo pruebas que se conecta en redes sociales, una persona desaparecida no se conecta en redes sociales”.La expareja de María Fernanda ya la había amenazado, por ello la sospecha se inclinó hacía él, no obstante, hasta el momento no hay avances de la investigación “de mi hija, hasta hoy no sé nada”, dijo.La familia de María Fernanda ha buscado por su cuenta, sin tener hallazgos concisos, por ello, piden que se aceleren las investigaciones, para saber dónde está o qué pasó con la joven.“Ella va a cumplir 4 meses desaparecida y no sabemos nada de ella, ni la persona que se la llevó, no nos dicen nada”.María Fernanda había asistido a una fiesta, lo último que se sabe de ella es que se disponía regresar a casa en un taxi.