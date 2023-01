Mario Delgado revira al INE: niega que elecciones de 2024 estén en riesgo

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, afirmó que, contrario a lo que sostiene el INE, la elección presidencial de 2024 no está en riesgo con la Reforma Electoral.“Así que es falso lo que dicen ahora unos cuantos consejeros con la complicidad de la derecha, con la complicidad de algunos medios de comunicación, es una reforma que va a fortalecer sin duda alguna nuestra vida democrática. No va a poner en riesgo, como ellos dicen, las elecciones del 2024, eso es absolutamente falso”, manifestó.Durante el primer informe legislativo de diputados de Oaxaca, dijo que al inicio del periodo de sesiones se retomará la discusión de la Reforma Electoral, para evitar que se repitan los fraudes electorales y la compra del voto.“Llama la atención cómo la derecha se ha aliado con las autoridades electorales y dejaron de ser árbitros, dejaron de ser autoridades y son militantes de la oposición; son unos farsantes, porque mienten cuando dicen que la Reforma Electoral del presidente va a socavar la democracia”, acusó.Mario Delgado acusó que los consejeros electorales mienten porque se van a tocar sus salarios, y no quieren que se implemente la austeridad republicana en los procesos electorales.“Tan falso es que, imagínense, a los absurdos que han llegado, ya me han prohibido a mí, como presidente de un partido, hacer eventos públicos, me han prohibido además, que mande cartas a los militantes”, expresó.“Han prohibido que tengamos nuestros queridos Amlitos, parece de risa, pero las autoridades electorales han dicho que éste es un artículo de alta peligrosidad electoral y que no debemos usar los Amlitos porque entonces la gente se va a confundir y va a pensar que las elecciones se tratan de votar por Andrés Manuel López Obrador”, reprochó el líder de MORENA.Por ello, insistió en que urge cambiar a las autoridades.