Mario Delgado trata de borrar su pasado perredista cuando aprobó reformas de Peña Nieto

Por “diseño estratégico”, se aprobó la Reforma Educativa del expresidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, expresó el diputado federal y ahora aspirante a la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Mario Delgado Carrillo, quien se excusó de esta manera ante los cuestionamientos sobre su acompañamiento a esta reforma y su pasado político que no lo vincula con el instituto que pretende dirigir.



Durante conferencia de prensa en su gira por el Puerto de Veracruz como aspirante a la presidencia nacional del MORENA, el legislador federal aceptó de manera tácita que aprobó la Reforma Educativa, misma que fue criticada y negada por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



En este sentido y en un encuentro con medios sin guardar las medidas sanitarias correspondientes, detalló cómo fue que se aprobaron las reformas en el sexenio anterior, cuando formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



“Había un diseño estratégico, donde para aprobar la Reforma Energética que fue lo peor de todo que ya vimos que fue hasta a cañonazos, necesitaban primero aprobar una Reforma Fiscal y yo la veía venir, por eso dije yo hasta aquí, mejor me voy a otra cosa y decidí irme”, respondió al cuestionamiento donde evadió ser claro ante su aprobación a la Reforma Educativa.



Las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, dijo, fueron lo que impulsaron su salida del PRD, sin embargo, evadió hacer énfasis en su acompañamiento a la misma en el año 2013.



El exmilitante del PVEM, PCD, PRD y ahora aspirante a líder nacional de MORENA sí fue claro al señalar que en el caso de la Reforma Energética no estuvo a favor.



Sin embargo, en lo que se refiere a la Reforma Educativa que afectó a miles de maestros en el país y la cual desde que fue concebida fue repudiada por el entonces aspirante a la presidencia de la República y fundador de MORENA, sólo dijo que fue por ello su ruptura con el partido del Sol Azteca.



“El tema de la reforma educativa, justamente el Pacto por México es lo que provocó mi ruptura con el PRD”, reiteró.



Al insistirle si aprobó o no la citada reforma en materia educativa, Mario Delgado prefirió escudarse en su postura de “opositor”.



“Fui uno de los principales opositores a la Reforma Energética, hicimos una propuesta alternativa, que nadie más hizo”, dijo al tiempo que arrancó los aplausos de diputados federales y locales que lo acompañaban, sin permitir que continuara con la respuesta sobre el tema concreto.



Previo, aclaró que tiene una trayectoria política al lado de López Obrador, desde que contendió para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como en otros encargos políticos.



Lo anterior, cuando se le cuestionó sobre si era fundador de MORENA, tema que lo ha puesto en la mira de varios grupos al interior de ese partido, quienes lo descartan por no pertenecer al movimiento desde sus inicios y buscar la dirigencia de un instituto ya posicionado.



“Tenemos que quitarnos esas telarañas de la cabeza donde por alguna circunstancia algunos se sienten moralmente superiores a otros o con derechos sobre otros, este es un partido en movimiento, tenemos distintos orígenes. Toda mi trayectoria política es pública y es en los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, esa es mi formación”, apuntó Mario Delgado.



Asimismo, adelantó que de lograr ser dirigente de MORENA solicitará licencia a la diputación federal, no antes como otros aspirantes se lo han expuesto, para competir en igualdad de condiciones.



“Si resulto electo pediré licencia, no antes”, afirmó el oriundo de Colima.



Previo, en el discurso que ofreció ante legisladores locales y federales, así como alcaldes que lo recibieron en el puerto, afirmó que ningún cargo vale la división del partido en franca alusión a los grupos que están en contra de su proyecto.



“Ningún puesto vale para dividirnos, a todos nos une el mismo sueño la transformación, por eso estamos aquí para que la transformación se siga consolidando”, dijo y pidió el apoyo de los veracruzanos para respaldar su proyecto.



“Le pedimos a la gente de Veracruz y del sureste del país que confíe en nosotros porque vamos a actuar con honestidad, apegados a los principios de MORENA, no le podemos fallar a nuestra gente y al Presidente”, finalizó durante la conferencia de prensa que albergaba a más simpatizantes que aplaudían cada una de sus frases que periodistas que lo pudieran cuestionar.