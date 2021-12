Más “chapulines”: MORENA suma 18 Alcaldes electos de otros partidos

El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, presentó a los 18 Alcaldes y Alcaldesas elegidos el pasado 6 de junio bajo las siglas de otros partidos políticos y que ahora serán morenistas.Se trata se Francisco Murillo López, alcalde Electo de Tlacotepec de Mejía (PODEMOS); Isaac Alberto Anell Reyes, de Teocelo (PT); Margarita Hernández Martínez de Tatatila (PAN-PRI-PRD); Cruz Ulises Cuevas Hernández de Juchique de Ferrer (PVEM); Nora María Acosta Gamboa de Totutla; Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa de Soledad de Doblado y Marcos Isleño Andrade de Medellín de Bravo (PVEM).Además, Humberto Olano Carballo de Las Minas (MC); David Sangabriel Bonilla de Banderilla (PAN-PRI-PRD); Gloria Sánchez Reyes de Tenampa (Fuerza por México); Gabriela Alejandra Ortega Molina de Colipa (PRD); Salvador Hernández Hernández de Acajete (Redes Sociales Progresistas); Remigio Tovar Tovar de Cazones de Herrera (MC); y Gildardo Apodaca Quiñones de Tonayan (PRI).Adicionalmente se sumaron a MORENA, José Rodolfo Durán Méndez de Coacoatzintla (PODEMOS); José de Jesús Landa Hernández de Las Vigas (Unidad Ciudadana); Raúl Velasco Hernández de Tlacolulan (Redes Sociales Progresistas); Luis Silvestre Morales Viveros de Chiconquiaco; y Damián Hernández Hernández de Rafael Lucio (Redes Sociales Progresistas).Durante la presentación, en una conferencia de prensa celebrada en Xalapa, Ramírez Zepeta negó que hayan ejercido presión hacia los ediles que asumirán su cargo el 1° de enero de 2022."No condicionamos ni presionamos a nadie, lo hemos dejado a la voluntad de cada Alcalde y Alcaldesa sumarse al movimiento", afirmó al explicar que muchos de ellos, debido a las reglas de paridad, no pudieron ser postulados por MORENA y decidieron hacerlo por otros institutos políticos."Y hoy ven a bien regresar a nuestro movimiento, nosotros, repito, no le vamos a cerrar las puertas a nadie pero no presionamos tampoco a ningún compañero o compañera", insistió.Esteban Ramírez negó que tengan la necesidad de obligarlos a adherirse a MORENA, a cambio de apoyarlos con programas sociales en sus Gobiernos, ya que aseguró que no están acostumbrados a ello y si hay quien los critica es porque ésa "era su forma de ejercer el poder".Además, comentó que los Alcaldes electos que se suman son personas que creen en la cuarta transformación y que en Morena todos caben bajo los principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".Enumeró que con las nuevas adhesiones, MORENA y aliados sumarán más de 120 municipios, "no puedo dar un número exacto porque se siguen integrando más compañeros, entonces a final de esta semana, por ejemplo, el viernes terminamos en Coatzacoalcos y ahí ya vamos a tener un número más preciso".