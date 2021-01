Más de 13 mil ciudadanos aspiran a integrar los consejos municipales electorales

El director Ejecutivo de Organización Electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Gerardo Baez Acosta, informó que al cierre de la convocatoria, ayer lunes 18 de enero, 13 mil 292 ciudadanos se registraron para integrar los 212 Consejos Municipales.



Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, celebrada la noche de este martes, añadió que 12 mil 186 aspirantes ya fueron validados y cumplen con los requisitos para presentar el examen de conocimiento el próximo 23 de enero.



Mientras que mil 106 personas están pendientes de subsanar las observaciones que les hicieron a sus registros, plazo que vence mañana miércoles a la medianoche.



Baez Acosta dijo que el número total de inscritos con relación al proceso electoral municipal de 2017, incrementó 158%, es decir, en ese año se registraron 5 mil 672 personas, pero ahora lo hicieron 7 mil 627 más.



Por género, detalló que 5 mil 943 son hombres (44.72 %) y 7 mil 349 son mujeres (55.28%).



Tras la lectura del informe, las representaciones de los partidos políticos expresaron su preocupación porque aunque en términos globales se registraron gran cantidad de veracruzanos, hay municipios donde la cantidad de inscritos no es suficiente para cubrir todos los cargos, y menos respetando la paridad de género.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, detalló que hay 14 municipios donde se registraron menos de 25, incluso en Chiconamel lo hicieron apenas 11 personas y en Zontecomatlán 18.



Abundó que en Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Citlaltépetl, Ilamatlán, Ixhuacán de Los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Las Minas, Mecatlán, Ozuluama, Puente Nacional, Tamalín y Tenochtitlán, hay cargos para los que no se registraron personas o sólo una.



Propuso que en esas demarcaciones se lance una nueva convocatoria extraordinaria a fin de no esperar hasta la fecha límite para que se instalen los Consejos Municipales, prevista para el 10 de marzo.



Alfredo Arroyo López, del partido ¡Podemos!, dijo que es importante que se prevea qué pasará en las demarcaciones donde tras el examen de conocimientos y la entrevista no se logren tener los perfiles mínimos para integrar los órganos desconcentrados.



En el mismo sentido se pronunciaron las representaciones de Redes Sociales Progresistas, Claudia Bertha Ruiz Rosas; Partido Verde Ecologista, Sergio Martínez Ruiz; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot; quienes además demandaron que se haga una revisión a fondo para que quienes ocupen estos cargos, sean los más idóneos.



Ante sus dudas y exigencias, tanto la consejera presidenta de la Comisión, María de Lourdes Fernández Martínez, como el director Ejecutivo de Organización Electoral, señalaron que los lineamientos para la designación y remoción de estos funcionarios establecen las acciones a seguir en caso de que no se reúna el número de aspirantes.



No obstante, señalaron que en el proceso electoral de 2017, aun con menos interesados, se pudieron conformar los Consejos Municipales, por lo que este año que son más inscritos, la integración también se podrá hacer sin mayores inconvenientes.