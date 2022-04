Más que camiones "rosas", Xalapa debe respetar el libre tránsito de la mujer: IMMX

Para la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Zaira del Todo Olivares, en vez de seguir colocando unidades de transporte público "rosas" en Xalapa, lo importante es continuar generado consciencia sobre el derecho de libre tránsito que las mujeres tienen, sin temor a ser violentadas."Lo importante es dar a conocer que tenemos el libre derecho y acceso a transitar de manera tranquila y segura y que los ciudadanos deben estar conscientes del respeto al derecho de las mujeres de este tránsito. Creo que más allá de instalar otras unidades específicas, sería importante seguir haciendo consciencia en los hombres, de que debemos respetarnos", explico en entrevista.Sobre algún programa para prevenir el acoso a mujeres en el servicio urbano, comentó que ya se tuvieron reuniones con la Dirección de Seguridad Ciudadana y con los propios transportistas, quienes les pidieron una capacitación sobre cómo atender a las usuarias y apoyarlas en caso de ser víctimas de este delito."Agradecemos a los transportistas e invitamos a los otros concesionarios a recibir capacitación por parte del IMMX, en el acompañamiento, en la atención y la identificación de los tipos y modalidades de violencia; los exhortamos a que se acerquen con nosotras para poder hacer este vínculo y que podamos ofrecer un mejor servicio. Ello desde el ámbito que les toca y a nosotras desde el Instituto", dijo.Del Toro Olivares mencionó que por ahora no cuentan con los indicadores específicos para saber con qué frecuencia las mujeres sufren acoso en los camiones pero insistió en la importancia de fomentar una cultura de prevención y denuncia."Porque la ciudadanía a veces no conoce que existen mecanismos y no denuncian y cuando no lo hacen, nosotros no podemos darle un seguimiento", comentó la titular del IMMX.Agregó que en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana difundirán cuáles son los tipos y modalidades de violencia que se pueden presentar en el ámbito público y privado."La Dirección de Seguridad Ciudadana tiene el Departamento de Atención a Víctimas que cuenta con equipo capacitado y preparado en atención psicológica y jurídica; se ha estado estableciendo en mesas de trabajo con el director, Miguel Valdez Ramírez, para que le podamos dar el acompañamiento oportuno a las usuarias", concluyó Zaira del Toro Olivares.