Matan a Secretario de Alcaldesa de Sayula de Alemán; culpa a periodista

Este domingo fue asesinado a balazos Octavio Acosta, secretario particular de la alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien acusó al periodista Santos López Celdo como presunto principal sospechoso.El joven de 25 años quedó sin vida en un derecho de vía donde en unos días arrancará una obra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), justo a unos metros de donde comerciantes y funcionarios trabajaban en un desalojo para dar paso a la obra de rehabilitación unidad deportiva.Este desalojo, cabe destacar, llegó a causar un conflicto debido a que hay personas que no quieren abandonar el derecho de vía. No obstante, tras el homicidio, la Alcaldesa aclaró que los trabajos se hacían “de manera pacífica”.“Octavio Acosta, él era mi secretario particular, incluso estábamos en el desalojo de una manera pacífica, de una manera en... como pueden observar, no usamos la fuerza pública, Octavio Acosta se encargaba de platicar con las personas”, dijo.Entrevistada en el sitio del homicidio, Sánchez Vargas señaló por este delito al periodista Santos López, asegurando que amenazó a su secretario e incluso afirmó pertenecer al crimen organizado.“El día de ayer fue amenazado de muerte por el reportero Santos López Celdo, incluso le hizo esta publicación, donde decía que supuestamente lo estaba espiando (el funcionario al reportero); el día de ayer (Santos López) lo llamó amenazándolo de muerte, diciéndole que él pertenece a un grupo delictivo”, dijo.Al Alcaldesa criticó que “casi a los dos minutos” de cometerse el crimen, el periodista ya estaba en el sitio grabando.Por ello, ante a lo acontecido, demandó la detención de Santos López, urgiendo a que sea investigado.“Pido al Gobierno del Estado que se le investigue a esta persona y que se le detenga porque el día de ayer fue la única persona que lo amenazó de muerte y era quien se encargaba de estarnos acosando mientras nosotros estábamos realizando nuestro trabajo de una manera pacífica”, dijo.Sánchez Vargas aseguró que sólo segundo antes del homicidio, había platicado con su Secretario, “y me volvió a referir eso, que había sido amenazado”.“Octavio era un muchacho que se dedicaba a trabajar, noble, que nunca se metía en problemas, la única persona que lo amenaza es el periodista Santos López y repito, solicito su pronta captura que él fue quien lo amenazó, incluso burlosamente vino a filmarlo a los pocos minutos de haber perdido la vida, fueron 120 segundos y él estaba aquí en los hechos entonces pido a las autoridades que se les investigue porque él fue quien refirió que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada”.De acuerdo a la Alcaldesa, el reportero amenazó a otro empleado más, quien va a presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.El homicidio de este domingo ocurrió en el campo deportivo “Luis Echeverría Álvarez”, a la altura del entronque de la Carretera Transistmica y la carretera 145, donde se encontraba el funcionario acompañado de otras personas.Se dio a conocer que sujetos armados se acercaron a Gustavo Acosta y le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida, para luego escapar con rumbo desconocido.Tras el ataque armado socorristas acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer debido a que ya no tenía signos vitales. Más tarde el cuerpo del asistente particular de la Alcaldesa fue trasladado a la morgue para realizar la necrocirugía de ley.