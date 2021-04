Matan y cuelgan a tlacuache con crías, en pleno Centro de Veracruz Puerto

El hallazgo de una tlacuache embarazada que fue colgada y asesinada junto con sus crías en uno de los árboles del parque Zamora, en pleno Centro del puerto de Veracruz, alertó a las redes sociales este viernes.



Fue a través de una publicación de la fotografía como se pidió la ayuda, cuando una policía del IPAX reportó el hecho a través de su cuenta de Facebook, al transitar por la zona, se percató de que estaba el animal colgado de la cola y que de su panza se movían aún las crías.



"Me percaté que estaba el animalito colgado y me llamó la atención y regresé y me di cuenta que era la tlacuachita y los bebés estaban tirados en el piso, le tomé foto y lo subí al face. Le abrieron su pancita, la destriparon y le abrieron la bolsa de los bebés", dijo Felícita, quien reportó el hallazgo.



Al momento, también se informó a la Dirección de Protección Animal de Veracruz pero no hubo respuesta.



Sólo un tlacuache logró sobrevivir de 5 crías, además también se encontraron 2 ardillas muertas.



"Dije, hay que moverse porque se ve que todavía tiene bebés vivos, alcancé a ver que se movían dos. Alcanzaron a rescatar a uno, el otro se murió, además mataron a dos ardillas".



Felícita lamentó que el personal de Protección Animal no atendió el reporte a tiempo, "nadie contestó la llamada, se pudieron salvar a más animalitos".



Como animalista, Felícita señala que es una crueldad lo que se hace con los animales que están en el parque.