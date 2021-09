Mataron a tlacuache con crueldad, en Veracruz Puerto

Por redes sociales, fue exhibida la agresión a escobazos contra un tlacuache en calles de la colonia Astilleros, de la ciudad de Veracruz.



El marsupial fue descubierto encerrado en una bolsa de plástico y liberado visiblemente en mal estado; minutos después, una mujer lo mata a golpes.



Las imágenes difundidas en redes sociales generaron consternación entre grupos animalistas que lamentan se presenten este tipo de situaciones, principalmente porque nadie lo ayudó, ni quien grabó el video.



"Fue en la colonia Astilleros en la zona norte, la calle se llama Costa Real, es muy triste y muy indignante. No conocemos cómo llegó el tlacuachito a estar embolsado y por qué el muchacho no se lo llevó, no trató de ayudarlo, estaba lastimado, mojado, ni siquiera puede caminar bien. Prefirió ponerse a grabar que agarrar el tlacuachito, o quitarle la escoba a la señora", dijo Annie González, protectora de tlacuaches.



Lamentan que los casos de agresiones a los tlacuaches son comunes, principalmente en la zona norte, en donde está impactado su hábitat.



Una situación similar se registró en el Floresta, "un señor sacó un tlacuachito chiquito, lo amarró a una cuerda y lo empezó a azotar en el pavimento y ese tipo de actos tan inhumanos nos dan coraje".



Aunque se ha intentado que se proceda legalmente, los animalistas señalan que no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades de protección animal, ni de la vida silvestre.



"Las denuncias cuando son hacia animalitos silvestres no proceden, prefieren dejarlo de lado, lo cual se me hace injusto porque los tlacuaches son una especie protegida. Es muy triste porque son indefensos, buscan sobrevivir, hemos arrasado con su hábitat y en la zona norte es donde hay muchos casos de maltrato, la gente los mata".



El tlacuache es el único marsupial de origen mexicano y su existencia ayuda a controlar plagas y no son un riesgo para los humanos.