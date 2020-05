Materialistas de Tihuatlán se dicen excluidos de reparación carretera en la zona

En lo que comprende la jurisdicción del municipio de Tihuatlán, esta mañana un grupo de trabajadores materialistas se inconformaron de manera pacífica, ya que argumentan ser desplazados en los contratos para la obra carretera que conduce al aeropuerto El Tajín, donde rehabilitaran cuatro kilómetros.



Uno de los dirigentes de los tres sindicatos de trabajadores materialistas, David López, fue quien explicó sobre esta situación.



Esta obra pública genera una derrama económica importante y su gremio, que comprende a más de 120 trabajadores, no fue tomado en cuenta, de ahí que piden diálogo con la empresa responsable y funcionarios de la SIOP.



Con la pandemia por coronavirus los trabajadores materialistas dijeron que no tienen contratos y esperaban que el gobierno contemplará a la mano de obra local con participación para tener oportunidad laboral.



Esta protesta se realizó después que acudieron para buscar el diálogo con los representantes, pero no los atendieron.