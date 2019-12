Mayoría de veracruzanas percibe discriminación o que ignoran sus derechos

En Veracruz, la cifra de mujeres que consideran que son discriminadas por su género está por debajo de la media nacional, con un porcentaje de entre el 50.89 al 55.57 por ciento, cuando la media es de entre el 58.15 y el 60.72 por ciento.



Lo anterior de acuerdo a datos del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, que recoge estadísticas de la Encuesta Nacional de Opinión en Vivienda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



Este apartado considera la discriminación por razones de género, en donde se muestra que, en contraparte, los veracruzanos varones consideran que sus derechos no son respetados por su género.



Es decir, entre el 58.15 por ciento y el 60.72 por ciento de los hombres del Estado considera que sus derechos no son respetados por ser varones, justo en la media nacional.



El Atlas también reporta los casos de mujeres que consideran que sus derechos no son respetados por ser mujeres y en este caso, la cifra supera la media nacional con 60.73 por ciento de la población, cuando la media es de entre el 29.41 y el 32.25 por ciento.



En cuanto a las mujeres que consideran que sus derechos no son respetados por estar embarazadas, las veracruzanas están en la media nacional, con un promedio entre el 58.15 por ciento y el 60.72 por ciento.



En los casos en los que hombres consideran que sus derechos no han sido respetados por su preferencia sexual, los veracruzanos también se encuentran en la media nacional, con un promedio de entre el 5.91 por ciento y el 8 por ciento.



Además, las mujeres veracruzanas que consideran que sus derechos no han sido respetados por su preferencia sexual también están en la media nacional, con un promedio entre el 7.61 y el 9.5 por ciento.



Estudios



En cuanto a las cifras de igualdad entre mujeres y hombres, el Atlas expone a Veracruz en “color rojo”, señalando que sólo entre el 3.82 y el 4.95 por ciento de las veracruzanas tienen oportunidad de estudiar una carrera universitaria, por debajo de la media nacional de entre el 6.11 y el 7.25 por ciento.



Caso contrario el de los veracruzanos, que están por arriba de la media nacional de entre el 20.16 y el 23.07 por ciento, debido a que entre el 23 y el 26 por ciento considera que tienen mayor oportunidad de estudiar una carrera universitaria.



En cuestión laboral, las cifras tampoco favorecen a las mujeres, ya que entre el 2.96 y el 3.65 por ciento considera que tienen mayor oportunidad de conseguir un trabajo cuando el promedio es de entre el 4.41 y el 5.15 por ciento; en el caso de los hombres, la cifra es de las más altas del país, con un promedio del 34.17 y el 37.83 por ciento, cuando la media es de entre el 28.69 y el 31.42 por ciento.



En cuanto a la mayor oportunidad de acceder a un cargo público, las veracruzanas reportan un porcentaje por debajo de la media nacional del 3.44 y el 4.19 por ciento, con un promedio entre el 1.91 y el 2.66 por ciento; caso contrario al de los hombres, ya que entre el 42.79 y el 46.2 por ciento tiene mayor posibilidad de acceder a un cargo público, cuando la media es de entre el 35.95 y el 39.36 por ciento.



En cuanto a los salarios, en promedio, entre el 5.1 y el 5.91 por ciento de las veracruzanas señala que superan la media nacional en mejores salarios en el país del 5.92 y el 6.71 por ciento; en cuanto a los hombres veracruzanos, la cifra es por arriba de la media nacional, con 56.15 y 56.7 por ciento, cuando la media es del 53.03 y el 55.58 por ciento.



Sólo entre el 2.14 y el 3.52 por ciento de los veracruzanos considera que la persona responsable de mantener el hogar debe ser únicamente la mujer, por debajo de la media que es del 4.96 y 6.37 por ciento; por su parte, entre el 27.91 y el 30.12 por ciento consideran que el responsable de mantener el hogar debe ser únicamente el hombre, cifra por arriba de la media nacional, que es de entre 23,32 y 25.6 por ciento.



En cuanto a quienes consideran que es la mujer quien tiene más capacidad para administrar el hogar, entre el 53.75 y el 56.05 por ciento de la población veracruzana así lo considera, cuando la media es entre el 56.06 y 58.37 por ciento; por su parte, sólo entre el 8.41 y el 13.6 por ciento considera que los hombres tienen más capacidad, datos por debajo de la media nacional del 13.61 y 18.8 por ciento.



En cuanto a quienes consideran que la mujer es quien tiene más capacidad para impartir justicia sólo entre el 8.5 y el 11.41 por ciento así lo considera, por debajo de la media nacional del11.42 y el 14.33 por ciento; en contra parte, entre el 28.34 y el 30.29 por ciento consideran que son los hombres, por arriba de la media nacional de 24.42 por ciento y el 26.37 por ciento.



Entre el 20.82 y el 23.01 por ciento de los hombres veracruzanos está totalmente en desacuerdo con trabajar en el hogar y que la mujer trabaje, cifra por debajo de la media nacional de entre el 5.22 por ciento y el 27.41 por ciento.



Entre el 26.06 y el 29.31 por ciento de los veracruzanos señalan que les otorgan días de permiso en el trabajo posteriores al nacimiento o adopción de un hijo, cifra muy por debajo de la media nacional que es de entre el 32 y el 35.83 por ciento.



En cuanto a quienes considerar que no se ha trabajado para promover la participación de las mujeres en la política, Veracruz tiene un promedio de entre el 9.99 y el 11.68 por ciento, por debajo de la media nacional de entre el 13 y el 15.06 por ciento.



Conocimiento de leyes



Sobre quienes consideran que no se ha trabajado en promover las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, Veracruz también está por debajo de la media nacional de entre el 12.77 y el 13.9 por ciento, con un promedio de entre el 10.44 y el 11.32 por ciento.



En cuanto al conocimiento de leyes en la materia, el Atlas reporta que en promedio sólo entre el 9.14 y el 11.09 por ciento de los veracruzanos conoce de la existencia de leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, por debajo de la media nacional de entre el 13 y el 15 por ciento.



Por su parte, sólo entre el 4.36 y el 7.19 por ciento de la población considera que se está cumpliendo bastante el principio de igualdad, también por debajo de la media nacional de entre el 10 y el 12.87 por ciento.



La población veracruzana que conoce la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en promedio es de entre el 9.06 y el 11.03 por ciento, por debajo de la media nacional que es de entre el 13 y el 15 por ciento.



Violencia contra las mujeres



En cuanto a la violencia contra las mujeres el Atlas señala que entre el 33.93 y el 35.95 por ciento de las veracruzanas reportan haber vivido golpes, insultos y humillaciones, por arriba de la media nacional de entre el 29.87 y el 31.89 por ciento; además, entre el 20.4 y el 22.12 por ciento de las veracruzanas reportan vivir estos abusos, por arriba de la media nacional de entre el 16.78 y el 18.58 por ciento.



Pese a dichos datos, entre el 38.38 y el 40.67 por ciento de las veracruzanas reportan nunca haber vivido golpes, insultos o humillaciones de sus parejas, por debajo de la media nacional de entre el 42.97 por ciento y el 45.26 por ciento.



Por su parte, entre el 39.97 y el 43.04 por ciento de las veracruzanas considera que los medios de comunicación contribuyen a generar violencia contra las mujeres, justo en la media nacional.



Entre el 8.55 y el 10.4 por ciento de las veracruzanas acudiría al INMUJERES en caso de sufrir violencia, por debajo de la media nacional de entre el 10.41 y el 12.42 por ciento; por su parte, entre el 20.48 y el 23.02 por ciento acudiría a la CNDH, arriba de la media de entre el 15.39 y el 17.93 por ciento.



Entre el 21.67 y el 23.03 por ciento de las veracruzanas acudiría al Ministerio Público en caso de sufrir violencia, por debajo de la media nacional de entre el 24.41 y el 25.76 por ciento.



Las mujeres veracruzanas que conocen el programa de Estancias Infantiles son entre el 31.1 y el 35.2 por ciento, por arriba de la media de entre el 27.1 y el 31.1; en cuanto al programa “Servicios de Guardería” el promedio es del 30.93 y el 34.18 por ciento, por debajo de la media de entre el 37 y el 40.75 por ciento.



Las veracruzanas que consideran que el derecho a una vida libre de violencia es poco respetado son entre el 48.23 y el 50.51 por ciento; arriba de la media nacional de entre el 43.67 y el 45.94 por ciento.



Sobre las veracruzanas que conocen la Alerta de Violencia de Género, son entre el 14.31 por ciento y el 15.79 por ciento, justo en la media nacional. En cuanto a las que han tenido contacto con el INMUJERES son entre el 4.09 y el 5.95 por ciento, por debajo de la media de entre el 7.83 y el 9.7 por ciento.



Finalmente, las mujeres que han tenido contacto con la CNDH son entre el 14.25 y el 17 por ciento, arriba de la media nacional de entre el 10.57 y el 12.4 por ciento.



Hay que recordar que la población total del Estado es de 8 millones 112 mil 505 personas, de las cuales el 51.8 por ciento son mujeres y el 48.2 por ciento hombres, según el INEGI.