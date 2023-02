Me da tristeza que Xalapa se quede sin Tren Ligero, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confío en que quien lo suceda en el cargo respalde proyectos que quedaron inconclusos en su sexenio, tal es el caso del llamado Tren Ligero en la ciudad de Xalapa.“Me da un poco de tristeza no poder ver lo del tren porque la gente de Xalapa, de la capital, es de primera, es gente buena, trabajadora y siempre nos ha apoyado”.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional lamentó que por falta de tiempo no podrá apoyar esta obra, aunque en su opinión los ciudadanos de Xalapa y la región lo merecen.“Ya no quiero que se inicie nada que no se vaya a terminar. Van a venir otros presidentes, lógicamente, y van a darle continuidad al proceso de transformación. Estoy seguro de eso. Entonces ya el tiempo se nos está agotando y tenemos mucha obra que necesitamos terminar y estamos cuidando”.López Obrador nuevamente mostró su respaldo al gobernador Cuitláhuac García de quien dijo que además de ser sencillo y trabajador también es honesto, y lo comparó con el exmandatario y expresidente Adolfo Ruiz Cortines.“Para Veracruz que ha pasado por una situación bochornosa en cuanto a malos gobernadores, muy corruptos, pero mucho muy corruptos, entonces que llegue un gobernador que es –guardadas las proporciones porque Cuitláhuac es joven y puede desarrollarse– como don Adolfo Ruiz Cortines, que fue un presidente honesto, veracruzano, es importantísimo.“Yo estoy muy satisfecho y se ha avanzado. Por ejemplo, hay una disminución considerable de delitos. Ya no hay los secuestros que se padecían en Veracruz; han bajado los homicidios. No quiere decir que está resuelto el problema, pero sí (hay) mucho avance”, añadió.El Presidente dijo que su administración también tiene inversiones para Poza Rica, pues estaba en el abandono, por ello están por licitar una planta de fertilizantes y se decidió que se lleve gas de Tuxpan a Coatzacoalcos.“Se hizo un acuerdo, es una inversión de miles de millones de dólares; va a haber gas marítimo de una empresa canadiense, TransCanada, ya se firmaron los acuerdos de Tuxpan a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Dos Bocas y de ahí hasta la península de Yucatán”, añadió.Destacó que en la entidad se está construyendo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), además del rescate de la zona petrolera del sur de Veracruz y la inversión que se realiza en el puerto de Veracruz, desde Medias Aguas hasta los límites con Tabasco.“Vamos a impulsar los parques industriales del Istmo; 10 parques industriales en el Istmo, creo que son 5 de Veracruz y 5 de Oaxaca. Vamos a continuar con obras de apoyo a Veracruz, carreteras, ya se está mejorando el sistema de Salud, los programas sociales, en fin, vamos a seguir apoyando a Veracruz pero sí, no queremos iniciar nada que no se vaya a concluir”.