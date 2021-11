Medicinas llegarán a los pueblos más apartados o me dejo de llamar Andrés Manuel: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes sostendrá una reunión con su gabinete para resolver el problema del desabasto de medicamentos, en donde adelantó que participará todo el Gobierno Federal y garantizó que los medicamentos llegarán a los pueblos más apartados “o me dejo de llamar Andrés Manuel”.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que su administración firmó un contrato con empresas para distribuir los medicamentos pero “no sé si por ineficiencia o mala fe” no se distribuyeron.“El lunes vamos a tener una reunión para ver cómo termina de resolverse el abasto, eso ya se logró, ya se compraron, ahora es la distribución, porque resulta que se compró medicina y se hizo un contrato con algunas empresas de distribuidores y no sé si por ineficiencia o mala fe no se distribuyeron los medicamentos”.“Es como una carrera de obstáculos, porque es mucha el hambre al dinero, el dinero es para ellos, como decía Hidalgo, su dios. Entonces ahora, entre todos, así como se distribuía la vacuna, vamos a distribuir las medicinas hasta los pueblos más apartados, no van a faltar o me dejo de llamar Andrés Manuel”, manifestó.“¿Entraría el Ejército?", se le preguntó.“Todos vamos a entrar pero le vamos a ganar a los refrescos, a las papitas. Si ellos pueden llevar sus productos a lo más lejos, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Son medicinas”, respondió.El pasado martes, en Palacio Nacional al encabezar la 112 Asamblea General del IMSS, el Presidente López Obrador anunció que podría replicarse el modelo que utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la distribución de las vacunas contra la pandemia del COVID-19.