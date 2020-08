Medidas para afrontar pandemia acaban con economía del Puerto de Veracruz: CANIRAC

Las medidas implementadas por los Gobiernos Municipales, Estatal y Federal para afrontar la pandemia por el COVID-19 han sido pésimas y están acabando con el Centro Histórico de Veracruz, consideró el presidente Estatal de la CANIRAC, Daniel Martín Lois.



Señaló que, para el sector restaurantero, la situación económica está quebrada y mucho se debe a que no hubo una estrategia organizada para enfrentar la crisis sanitaria, además cuestionó la efectividad de los cierres viales en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz.



"Están acabando con el Centro Histórico con los cierres que hay, la primera ciudad del país y están acabando con ella, no tienen ni razones para hacerlo, los negocios constituidos sobre regulados, vigilados, más costo operativo, no se está apoyando a las empresas, crítica la situación en general", dijo.



Lamentó que mientras los comercios formales están luchando por cumplir la ley y mantenerse abiertos, proliferan negocios informales en las casas, sin regulación sanitaria que hacen entrega a domicilio.



"La gente necesita salir a generar recursos, no pueden seguir cerrando las calles, no pueden seguir así, se premia a las empresas informales, a las que no cumplen con ningún requisito de salubridad, como no están reguladas, no las verifican, muchos restaurantes creados en casa para servicio a domicilio sin ninguna regulación, esto se va en picada, no se ve que pongan cartas sobre el asunto para mejorar".



Urgió que haya una reapertura de comercios, porque "si no muere la gente de enfermedad, va morir de hambre".



El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados precisó que se comprometen a cumplir con las normas sanitarias que establezca la autoridad para poder abrir con normalidad.