Menor asesinado en Orizaba estuvo bajo resguardo del DIF Municipal

El menor de 12 años, quien fue asesinado ayer en la Unidad Habitacional Ojo de Agua-CANACINTRA de Orizaba, estuvo bajo resguardo del DIF hasta el pasado 3 de junio pues denunció que lo obligaban a pedir dinero, dio a conocer el presidente de este sistema, Hugo Chaín Kuri, quien agregó que después de seis días de tenerlo bajo su cuidado lo regresaron con su mamá porque ella no lo maltrataba pero también porque hubo acuerdos."Es muy lamentable y a nadie nos gusta por el tema también de la mamá. La verdad es que sí había una relación por parte del DIF con los dos. El niño era excelente persona y me duele en el alma. ¿Qué pasó? Como en su momento lo comenté, el 29 de mayo hubo una denuncia, una queja de un niño que decía que lo obligaban a pedir dinero. Acudió la Policía Municipal, posteriormente acudió también el DIF y lo tuvimos a resguardo hasta el 3 de junio".Añadió que en ese lapso que estuvo en el albergue el infante, se activaron todos los protocolos que, consideró, se debieron haber practicado en cualquier caso del DIF: "La visita de parte del Departamento de Trabajo Social, la visita o la entrevista con el psicólogo y la visita o entrevista con el procurador".Incluso aseguró que en el resultado de la valoración psicológica, tanto de la mamá como del propio niño, salió que todo estaba en orden. "Sí hubo entrevistas con vecinos, con otras personas relacionadas a esta familia. Cabe aclarar que era una familia de dos, aquí no había un papá. El niño llevaba los apellidos de la mamá y así estaba registrado, nunca hubo tristemente la figura de un papá".Incluso aseveró que la dependencia municipal que preside y que tuvo bajo resguardo al niño seis días comprobó que la mamá no lo maltrataba."La llamada que recibió en su momento el DIF fue porque un niño se quejaba que lo obligaban a pedir dinero. Nosotros procedimos a hacer lo propio que fue entregárselo a su familia".Insistió en que si todo está en orden, los niños deben estar con su familia. Incluso destacó que el albergue no era un lugar para el niño y entonces lo integraron con su mamá."Nosotros llegamos a diferentes acuerdos y convenios tanto con la mamá como con el niño, incluso el niño ya estaba registrado para el campamento del DIF que se hace en verano. Lo que pasó acá es que hay un tercero en discordia, entró un tercer participante que nadie sabe quién es, es algo que nos consterna y es una incógnita".Chaín Kuri dijo que ese tercero que asesinó a este infante, no tenía que ver con lo que calificó como un buen trabajo que en su momento hizo el DIF para esta familia.