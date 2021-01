Mercado de Coatzacoalcos busca ampliar horario de labores

Con marcadas diferencias, locatarios del Mercado “Coatzacoalcos” sostuvieron una reunión con encargados del lugar para solicitar que se amplíe el cierre del lugar hasta las 19:00 horas.



Actualmente, se bajan las cortinas del centro de abasto a las 17:00 horas; los locatarios manifestaron su descontento con la situación, pues hay tiendas comerciales que cierran hasta las 11 de la noche y el Ayuntamiento no les aplica la misma medida para mitigar el contagio de coronavirus.



“Quiero que nos ayude de esa manera cerrar a las 7 de la noche, ¿por qué? Porque hay por ahí un clientito despistado que sale del trabajo y viene aquí, o la hora normal que es de 7 a 8, y esa es nuestra petición”, afirmó un comerciante dirigiéndose al personal administrativo.



A la solicitud de los locatarios, acudió personal de la Regiduría de Mercados para llevarse la petición y plantearla a la Dirección de Mercados.



Aunque la reunión fue convocada por los mismos locatarios, algunos manifestaron sus diferencias con otros compañeros ante la modificación del cierre.



“No tenemos urbano, yo no voy a pagar 50 pesos para que me lleven a las 8 de la noche, yo vivo en la López Mateos colindando con la Coatzacoalcos, la delincuencia está a todo lo que da. Y lo de la pandemia a dónde queda, si esta en todas partes, pero como esta el rebrote en el comunitario, en el seguro en todo, pero creo que también nos tenemos que cuidar nosotros”, señaló otra locataria que estaba en contra de la modificación del cierre a las 7 de la noche, pues teme por su seguridad al salir.



Los comerciantes no pudieron llegar a un acuerdo al tener una acalorada discusión sobre las medidas del ayuntamiento.



Está semana se tiene prevista una nueva reunión donde participará la regidora de mercados Keren Prot, el director de mercados, Rosendo Durán, locatarios y encargados de la administración del centro de abasto.