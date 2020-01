Mercados cambiarán cilindros de gas por tanques estacionarios a mediados de año

Sería a la mitad de este año cuando se sustituya en su totalidad el uso de cilindros de gas por tanques estacionarios en los mercados Adolfo Ruíz Cortines, conocido como "La Rotonda", Hermenegildo Galeana y Los Sauces, confió el Director de Protección Civil Municipal de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández.



"Yo espero que a mediados de este año lleguemos a cubrir la totalidad de estos mercados por tanques estacionarios para evitar cualquier situación de riesgo", dijo entrevistado al respecto.



En ese sentido, explicó que sólo en el mercado Jáuregui se ha cumplido con el cambio en su totalidad del suministro de gas por tanques estacionarios, y es por la negativa e idea por parte de locatarios, de que tendría un costo más caro, situación que ha demorado esta medida.



"A muchos les resulta que es mucho más caro el estacionario o hay veces que se les propone que tengan un estacionario para varios locales, compartido, pero con sus medidores, pero no se dan a la idea de que es funcional, si no que siguen con la creencia de que sale más caro".



Por su parte, mencionó que en el mercado "La Rotonda" el cambio de cilindros por tanques estacionarios ya lleva un 90 por ciento, mientras que en los Sauces y Galeana es más lento con apenas el 50 por ciento.



José de Jesús Vargas Hernández precisó que la vida útil de los tanques estacionarios es de diez años, por lo que se deben verificar constantemente para conocer el estado en el que se encuentran y aunque no garantizan en su totalidad que se eviten los accidentes, sí disminuye el riesgo a comparación de los cilindros.