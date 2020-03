Meseros, limpiaparabrisas y artistas callejeros piden despensas, en Veracruz Puerto

Payasos, músicos, meseros y limpiaparabrisas se manifestaron guardando "la sana distancia" en el Centro Histórico de Veracruz para pedir apoyo al Gobierno federal, desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, calculan que su actividad ha disminuido en un 95 por ciento.



Los payasos que ofrecían espectáculos en el Zócalo de Veracruz y en el Malecón, aseguran que por las medidas de precaución, el Ayuntamiento de Veracruz, los retira del espacio y están sin ingresos afectando a más de 200 familias.



"No hay para comer, han cerrado restaurantes, la zona turística, yo trabajo en el Zócalo. Queremos ver de qué manera nos da una ayuda el Gobierno. El Ayuntamiento nos ha dicho que nos retiremos por cuestión sanitaria", dijo Jesús Pale Valencia, payaso "Rabanito".



"No estamos pidiendo apoyo en efectivo, sino una despensa, ahora sí que nuestra familia pueda comer. No podemos exigir en cantidad, pero si para que la familia coma", dijo el músico Leopoldo Ahumada".



Los músicos señalan que los restaurantes están vacíos, tampoco pueden recurrir a los camiones para tocar a los pasajeros, los choferes ya no les permiten subir a ganarse una moneda.



"Yo trabajo en bares y cantinas, pero nos hemos visto bastante afectados por la misma preocupación de la gente que tiene que guardar dinero para la cuarentena nos bajó bastante. Se ve mucha soledad, muy triste la calle, los operadores de los autobuses ya no nos dejan subir", dijo Leopoldo Ahumada, músico.



Son personas que no tienen un salario fijo y sobreviven de lo que ganan en la calle, aún sin gente, salen diariamente a buscar sus ingresos.



"Hemos salido un día unos, otro día otros, se van turnando para que salga e ir comiendo, ir pasando el día, no hemos parado", señaló el payaso "Rabanito".



Están desesperados porque a como avance la emergencia, menos gente estará en las calles y con ello, menos posibilidades de tener algún tipo de ingreso.