Mexicanos en Rusia tienen problemas para recibir depósitos de dinero del exterior

Los alrededor de 365 mexicanos que viven en la Federación Rusa y los aproximadamente 30 que están en Bielorrusia enfrentan problemas con el tema de las transferencias internacionales derivados de las sanciones que Occidente aplicó a la banca rusa, por lo que han pedido ayuda a la embajada, informó el recientemente nombrado embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Megías.“Hasta ahora la embajada ha aplicado un protocolo muy complejo que implica que (el dinero) se mande a una cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y esto a su vez llega a Azerbaiján y de Azerbaiján se transfiere físicamente el dinero hasta Rusia. Entonces es intentar darle la vuelta para ayudar porque efectivamente tanto los connacionales como el propio personal de la Embajada tiene que seguir recibiendo salarios”.Mencionó que hay personas pensionadas, exmilitares que están viviendo en Rusia y que también necesitan recibir su pensión y para ello se aplican estas estrategias para paliar esa necesidad, porque al menos alrededor de la mitad de mexicanos registrados en la embajada son estudiantes, algunos de los cuales tienen beca por parte del gobierno ruso o el mexicano y que necesitan que les llegue su recurso.Comentó que su llegada a ese país europeo depende de algunos factores, primero que la actual embajadora Norma Pensado se traslade a Copenhague, pero como no hay vuelos tiene que rodear de otra manera, pero su viaje está programado para la tercera semana se septiembre.Respecto de las críticas que se han dado por su nombramiento al no tener experiencia en el servicio público exterior, indicó que siempre habrá cuestionamientos por parte de grupos que no estén de acuerdo pero es parte de la vida democrática de un país.El Embajador fue entrevistado durante una visita que hizo a Orizaba donde participó en la presentación del libro Scherzo anecdótico a dos voces, del maestro Juan Pablo Villegas Pastor en coautoría con José Alfredo Páramo.