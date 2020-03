México ha entrado a una fase de transmisión local de coronavirus COVID-19: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a México con casos de transmisión local de coronavirus Covid-19.



En su reporte diario, el organismo internacional clasificó a México dentro de los países que reportan transmisión local del virus SARS-CoV-2, que genera el Coronavirus 2019.



Más tarde, en conferencia de prensa, la Secretaría de Salud reportó que en México suman 367 casos positivos de coronavirus, así como cuatro muertos; uno nuevo en Jalisco, otro más en la CDMX.



En conferencia de prensa Hugo López-Gatell dijo a su vez que en la zona metropolitana de la Ciudad de México va a ser la zona de mayor transmisión, por la alta densidad poblacional.



López-Gatell dijo que pese a que hay ya en el país cinco casos de contagio sin antecedentes identificados de importación, el paíse se mantendrá en el escenario previsto de fase 1. De los casos confirmados, dijo, 292 son importados, y 70 están asociados a importación.



Dijo que en México, las medidas de fase dos se tomaron dos semanas antes, incluso.



El sábado, México todavía se encontraba entre los países que tenían "únicamente casos importados" según este mismo reporte. Al corte de esta mañana, la OMS reporta 87 casos nuevos y dos personas fallecidas a causa de la enfermedad.



En la conferencia de prensa del domingo, la SSA declaró que el país está entrando al punto de inflexión en el cual comenzarán a incrementarse de manera exponencial los contagios de SARS-CoV-2 y los enfermos de Coronavirus 2019, advirtió Ricardo Cortés Alcalá, declaró el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.



Hasta ese corte, sólo se había presentado un caso, el del varón de 41 años cuya muerte se reportó la semana pasada, en el que no se había logrado encontrar su vínculo con alguna persona infectada que hubiese viajado al extranjero.



El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el Covid-19.

La primera fase es en la que nos encontramos actualmente es la de Importación Viral.



Estar en la Fase 1 de la contingencia representa que en el país se han presentado "decenas" de casos y que estos son importados, es decir que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron la enfermedad.



En este punto, es posible detectar el origen del contagio y no existen restricciones ni para el saludo de personas, ni para llevar a cabo eventos públicos en espacios cerrados ni abiertos. Se difunde información en escuelas y universidades, así como espacios de trabajo.



La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria y es en la que se encuentran países como España. En esta fase, los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país.



A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos.



En dicha fase se pide evitar el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos, con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas, parques y playas.



También se aplican filtros sanitarios en escuelas y lugares de trabajo, para revisar a las personas que vayan ingresando y verificar que no presentan síntomas ni fiebre.



La tercera fase es la de epidemia, al que se llegaría entre 2 y 3 semanas después de haberse alcanzado el escenario 2, cuando ya los casos se cuentan por miles.



En el peor escenario que contempla la SSA para esta fase, el cual implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus ni se diera atención a ninguna persona enferma, el Covid-19 infectaría a entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas.



Sin embargo, en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre 175 mil y 300 mil personas. De estas personas, se calcula que la minoría requeriría hospitalización en terapia intensiva y que más de 70% de las personas infectadas pudieran estar asintomáticas, lo que quiere decir que solo serían portadoras.



En esta fase 3, también se pide evitar el saludo de beso y abrazo y se suspenden los eventos públicos, además de que se suspenden clases en escuelas donde haya brotes activos, así como las actividades en centros laborales también con brotes activos.