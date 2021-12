México necesita mucha ciencia, “no somos el enemigo”: Investigadores

Investigadores adscritos al Instituto de Ecología A. C. (INECOL), se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para mostrar su apoyo a los académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y rechazar la “imposición” de José Antonio Romero Tellaeche como su director.Además, para reclamar por los recortes presupuestales que se han dado a la ciencia y los cuestionamientos que desde el Ejecutivo Federal se han hecho hacia los que reciben recursos públicos para llevar a cabo sus investigaciones.“Este país necesita mucha ciencia, apoyarse mucho de la ciencia, no somos el enemigo, somos la fuerza que va a ayudar a este país, a la educación, a la tecnología, al desarrollo, hay un montón de potencial en México de investigadores que están haciendo buena ciencia. No somos el enemigo, nunca lo hemos sido”, expresó el biólogo, Rafael Villegas Patraca.El coordinador de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE), del INECOL acotó que con esta merma de recursos se han afectado los posgrados en los centros públicos de investigación y las investigaciones que los estudiantes llevan a cabo.“De eso depende el trabajo de investigación de los chavos, ése es un ejemplo, de ahí hay muchas investigaciones de carácter importante para el país en cuanto a agricultura, salud pública, donde ha habido recortes y no se ha podido realizar como se ha venido haciendo”, expresó.En la protesta, en la que también apoyaron a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por el conflicto político que atraviesa desde hace varios meses por la disputa legal entre dos patronatos, hizo un llamado al Gobierno a que escuche y voltee a ver a los investigadores que quieren contribuir al desarrollo de México.“No estamos peleando nada, ni somos el enemigo, es lo que quiero que quede claro para todo mundo (…) en el CIDE están violentando algunas cosas para nombrar a un director que no pertenece a éste y así ha pasado con algunos centros que ha habido cambio de dirección y estamos tomando esto como algo que puede pasar en todos los centros que son del CONACYT”, precisó.El investigador del INECOL, dedicado a los disturbios antropogénicos y problemas ambientales vinculados al desarrollo de los procesos productivos, reconoció que si bien es cierto que algunos de sus homólogos han usado indebidamente los recursos públicos que reciben e incurrido en abusos de poder, no se debe acusar a toda la comunidad de incurrir en estas malas prácticas.“Es muy difícil que se hable de los académicos cuando son contados y que nos estigmaticen como que no hacemos nada y que nada más estamos cobrando el dinero, cuando yo digo que no existió el problema, pero son muy puntuales”, expresó Villegas Patraca, cuya principal línea de investigación se enfoca en estudiar la ecología y biodiversidad de los vertebrados voladores y su interacción con parques eólicos en México.