México no está preparado para uso lúdico de la mariguana, afirma Diputada

La diputada federal por el distrito de Orizaba, Corina Villegas Guarneros, consideró que la sociedad no está preparada para que en el país se apruebe el uso lúdico de la mariguana.



Destacó que en México hay altos índices de adicciones y drogadicción, por lo que sería pertinente que los niños, niñas y jóvenes tengan información pertinente sobre ese problema de salud antes de poder llegar a una situación así que los pueda perjudicar.



Indicó que en las escuelas debería haber más información sobre este tema y entre las reformas que vienen se plantea que los libros de textos deben tener mayor información sobre ese tema.



Comentó que aprobar el uso lúdico de la mariguana no sería lo más oportuno “salvo que se manejara con algunas reglas específicas y determinar quién lo puede usar y quién no”.



Sin embargo, insistió en que la gente no está preparada para una medida de ese tipo.



Mencionó que hay personas que ya lo usan con fines terapéuticos, lo cual se hace desde algún tiempo y si ahí ya está comprobado que les sirve a algunos enfermos para aminorar el dolor que sienten, estaría mal que se les dijera que no.