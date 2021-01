México, país del hemisferio occidental que menos pruebas de COVID aplica

Al día, México únicamente realiza 15 pruebas por cada 100 mil habitantes para detectar el COVID-19 entre su población, lo que lo coloca como el país que menos pruebas aplica en todo el hemisferio occidental, de acuerdo con información actualizada el día de hoy por Our World in Data, proyecto de investigación sin fines de lucro establecido en la Universidad de Oxford, Inglaterra.



Lejos se encuentra de países como Reino Unido, con 875 pruebas diarias por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos, con 593; Francia, con 429; y Rusia, con 260.



Incluso, nuestro país se encuentra por debajo de todos los países latinoamericanos, como Chile, con 275 pruebas diarias por cada 100 mil habitantes; Uruguay, con 205; Argentina, con 81; y Brasil, con 35.



De acuerdo con una publicación realizada el mes pasado por el New York Times, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría señalado a sus asesores que le gustaría hacer lo mismo que México para reducir las cifras de contagios, diciendo que en México “no te hacen la prueba hasta que llegas a la sala de urgencias y estás vomitando”.



SUBREGISTRO DE ENFERMOS Y FALLECIDOS



La política implementada por la Secretaría de Salud Federal, de no realizar masivamente pruebas para la detección del COVID-19 entre la población, ha generado un subregistro tanto de enfermos como de fallecidos con motivo de la enfermedad.



Como ejemplo, el pasado jueves, el Wall Street Journal publicó un reportaje titulado “29 miembros de una familia cayeron enfermos de COVID. México no los contó”, en el que relata la experiencia de la familia Cristóbal, habitantes del municipio de Coyotepec, Estado de México.



Durante la pandemia, 29 de los 34 miembros de la familia Cristóbal fueron contagiados de COVID-19; dos de ellos perdieron la vida. Ninguno de sus casos fue registrado como positivos dentro de la cifra oficial. Tampoco los dos fallecimientos son incluidos dentro de la estadística de las autoridades.



EXCESO DE MORTALIDAD, LA FORMA DE ACERCARSE A LA CIFRA REAL DE MUERTOS POR COVID-19 EN MÉXICO



El exceso de mortalidad es una herramienta utilizada a nivel mundial para realizar una medición integral del impacto real de la pandemia, ante el subregistro del número de enfermos y fallecidos por el COVID-19. El “exceso de mortalidad” es la diferencia entre el número de fallecimientos que habrían ocurrido durante un año en condiciones normales y el número de muertes ocurridas durante el año 2020.



Con un exceso de mortalidad del 40%, México tiene uno de los porcentajes más altos del mundo, sólo detrás de Perú y Ecuador. En ese sentido, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud Federal, mientras que el número de muertes por Coronavirus confirmadas por las autoridades al día 12 de diciembre de 2020 era de 108 mil 873, el exceso de mortalidad durante el año fue de 274 mil 486.



Es decir, esta última cifra sería la más cercana al número real de muertes por COVID-19 en nuestro país, lo que significa que habría un subregistro de 165 mil 613 fallecimientos a causa de la enfermedad.



MUERTES POR COVID EN VERACRUZ PODRÍAN SER 2.6 VECES MÁS QUE LAS CONFIRMADAS POR LAS AUTORIDADES



De las cifras sobre exceso de mortalidad dadas a conocer por las autoridades federales se desprende que, en Veracruz, durante 2020 hubo un exceso de mortalidad de 15,817, cifra que podría corresponder al número real de muertos por COVD-19 en Veracruz.



De las 15 mil 817 muertes por encima del número estimado para 2020 de fallecimientos bajo circunstancias normales, 5 mil 874 corresponden a casos confirmados de COVID-19. Es decir, habría un subregistro de 9 mil 943 fallecimientos causados por el COVID-19, que no fueron detectados por las autoridades.



Veracruz es el sexto lugar nacional en diferencia entre muertes oficiales por COVID-19 y exceso de mortalidad, por debajo de Morelos (4.23%); Estado de México (3.70%); Puebla (3.39%); Guanajuato (3.03%) y Zacatecas (2.86%).