México registra 73 mil 258 muertes por Covid-19 y 694 mil 121 casos confirmados

La Secretaría de Salud informó que México contabilizó 73 mil 258 defunciones por Covid-19, 455 más de las que se reportaron ayer, así como 694 mil 121 casos confirmados a la enfermedad respiratoria, lo que significa un incremento de 5 mil 167 con respecto al día anterior.



En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se estima que en el país hay 34 mil 709 casos activos; es decir, que se contagiaron hace 14 días y aún pueden transmitir el virus. Esta cifra equivale a 5% del total de personas que fueron diagnosticadas con Covid-19.



Indicó que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, a la fecha hay un promedio de 726 mil 944 personas con el SarsCoV2, así como 74 mil 951 fallecimientos. Resaltó que desde que se reportó el primer caso de Covid-19, hasta la última actualización, 496 mil 224 personas se han recuperado; 71% de todos los pacientes que dieron positivo al nuevo coronavirus.



Sobre la ocupación hospitalaria, López-Gatell mencionó que existen 31 mil 167 camas generales, de las que 9 mil 562 están ocupadas y 21 mil 605 disponibles. Añadió que hay 10 mil 758 camas con ventilador mecánico para atender a pacientes críticos, de las que 8 mil 066 están ocupadas y 2 mil 692 están disponibles.



Enfatizó que de la semana 35 a la 36 no se registró un descenso en el número de casos nuevos, lo que puede relacionarse con el desconfinamiento, Llamó a mantener las medidas de higiene y sana distancia para evitar que incrementen los contagios.



“Identificamos y no nos entusiasma, a nadie, por supuesto a nosotros tampoco, que se reduce la velocidad de reducción de epidemia, abrimos información el domingo pasado con cambio entre semana 35 y 36 y teníamos 8% de reducción. Ahora se identifica que entre la semana 35 y 36 no hubo cambio en intensidad de la epidemia, en medida por casos nuevos detectados, es desafortunado, pero es la realidad y tiene relación con el desconfinamiento”, dijo.