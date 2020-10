México requiere desarrollo y crecimiento, dice Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, exhortó a no caer en la ideologías cuyo objetivo es manipular a las personas, por ejemplo dijo, los populismos que tanto sacuden a las personas y lastiman.



Agregó que aun y cuando México es un pueblo pobre y necesitado de ayuda, subsidios, también es un país que requiere de desarrollo y crecimiento.



"Les animo a los que estamos aquí y siguen la celebración en las redes, a analizar cómo andan nuestros frutos cristianos en la participación social, en la política, economía, ecología".



Añadió que sí son necesarios los apoyos porque el pueblo es pobre, que no debe caer en ser dependiente de estos. De igual forma invitó a todos los fieles a verse como hermanos que construyen la justicia, la paz.



En este sentido lamentó que México se dice un país católico pero sea tan violento, que se siga lastimando a las mujeres o algunas para reclamar sus derechos agredan y pinten calles.



"Un país como el nuestro que pueden legislar sobre el aborto como si nada o sobre temas tan delicados como la educación sexual y que no decimos nada, o donde crece la corrupción; todo esto nos habla de los frutos como comunidad".



El prelado enfatizó que Dios espera buenos frutos todos y en los diversos aspectos.



"Ahora que el covicho nos está sacudiendo ¿qué responsabilidad social hemos tomado? Debo tener mi sana distancia, usar mi cubrebocas y si estoy achacoso no debo salir, debo dar ánimos y consuelo, debo tener amor fraterno con todas las personas, tener un amor de hermanos".