México tendrá primer templo dedicado a Satanás; estará en Catemaco

México tendrá el primer templo para la adoración de Satanás y se edificará en Catemaco, en la zona de Los Tuxtlas, informó el brujo Enrique Marthen Berdón.Indicó que existen seguidores de Lucifer y se han dejado atrás los estigmas sobre este personaje y acuden para pedir desde salud hasta dinero."El que ya tiene, quiere más, y el que no tiene, quiere tener. Ya no es aquel ser nefasto y negativo que todas las religiones dicen que te hace ser drogadicto, asesino. Eso está en la persona. Quien quiera ser bueno o malo no necesita ni de la presencia de Dios ni de la presencia del Diablo”, dijo.El brujo señaló que saben que ya hay templos de este tipo en Estados Unidos y Colombia y en Veracruz se construirá en la colonia el Paraíso, ya se cuenta con el terreno y será en los próximos días cuando empiecen los trabajos para edificarlo.Consideró que dada la ciudad mística de Catemaco, es el mejor lugar montar la iglesia en adoración a Satanás y se estima que pueda estar lista para antes del primer viernes de marzo del próximo año."Algunas personas no me dan dinero en efectivo. Me dicen, ¿cuánto es lo que hay que pagar de material?, y lo pagan directamente a la empresa que lo vende, para que no pase el dinero por mis manos y el que quiera depositar lo puede hacer”.En la construcción se utilizará agua de siete ríos, siete cascadas, siete lagunas y siete mares.