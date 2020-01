Mi gobierno no es de “ocurrencias”, dice AMLO sobre rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya sido una “ocurrencia” el plantear que se rife el avión presidencial PT01, sino que es una manera de reparar el daño que hicieron los que lo compraron.



“Dicen que son ocurrencias, no actuamos de esa manara; no es un gobierno de ocurrencias. Si hasta deberían estar agradecidos causaron un grave daño y estamos buscando una salida”.



Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, criticó que sólo una actitud faraónica llevó a comprar ese avión “lujosísimo”.



“Solo una actitud faraónica lleva a esa conducta, imagínense un avión que se arregló así... salas de junta, de gran lujo, financiado con recursos públicos. Si no lo resolvemos el costo del avión iba a terminar en 7 y 8 mil millones de pesos. Se molestan, pero ¡quién los manda!”.



Estamos buscando reparar el daño y que se recupere dinero que es del pueblo de México”.



Aseguró que la próxima semana el gobierno de Estados Unidos dará su respuesta al ofrecimiento que hizo del avión para se lo paguen en especie con equipo médico.



De no venderse a un comprador, en grupo o se rente, dijo que el próximo 15 de febrero anunciará si se rifa el Dreamliner 787.



El mandatario se refirió a “los memes” sobre en donde se estacionará la aeronave y dijo que en el caso que se rente o rife los dueños lo podrán tener en el AICM, Santa Lucía o Toluca, donde estará a cargo y cuidado de la Fuerza Aérea Mexicana.