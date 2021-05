Mientras esperan ser reinstaladas, exediles de Mixtla temen por su vida

La exregidora única de Mixtla de Altamirano, Valentina Temoxtle Flores, afirmó que teme por su vida, al igual que la presidenta municipal suplente, Margarita Montalvo Acahua, mientras ambas demandan ser reinstaladas en el cargo pues así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“La Alcaldesa suplente y yo tememos por nuestras vidas. Hemos pagado los platos rotos. Desde que salió la resolución no nos han notificado nada. Yo pensé mucho para venir (a Xalapa) y es que ustedes saben que el municipio se ha manchado de mucha violencia”, dijo.



Ante dicha situación, al ofrecer una conferencia de prensa tras la resolución de la Corte para reinstalar a los poderes de Mixtla de Altamirano, responsabilizó al Gobernador, a los integrantes del Concejo y al Congreso, por cualquier ataque en su contra.



"He recibido llamadas donde me han dicho que busque una negociación con el Concejo Municipal, con el Congreso del Estado y me han dicho que acepte un dinero o que renuncie porque saben donde vivo. He recibido anónimos que me dicen que son del Congreso, de Política Regional. Cualquier situación que pase, la responsabilidad es del Congreso, del Concejo y del Gobernador".



La edil aseguró que los números de los cuales ha recibido estos mensajes pertenecen a la ciudad de Xalapa y descartó que si algo le sucede sea responsabilidad del crimen organizado.



"He guardado los números y los audios y todos son lada de Xalapa. Yo he dicho que si alguien atenta contra mi vida o me sucede algo, no es una cuestión de que digan que es del crimen organizado, es una cuestión política porque lo siento más político", finalizó.