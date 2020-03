Mientras no se compruebe delito, Exalcalde de Actopan sigue en el PAN: Dirigente

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, no ha emitido ninguna sanción en contra del edil de Actopan Paulino Domínguez, señalado de desvío de recursos.



El presidente del partido, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, informó que no existe ninguna petición para expulsar del partido al exalcalde, quien es acusado por la Fiscalía de presunto desvío de alrededor de 22 millones de pesos.



"Por el momento, no hay ninguna sanción para él, porque no se le ha comprobado el delito, todo esto deriva en que es inocente hasta demostrar lo contrario", expuso.



Lo anterior, se deriva de que la Fiscalía del Estado solicitó el juicio de procedencia de alcalde Paulino Domínguez, ya que enfrentaba acusaciones de presunto desvío de 22 millones de pesos en el Ayuntamiento de Actopan.



Al respecto, el líder panista dijo que por el momento no existe petición alguna para expulsarlo del partido.



Será una vez que la Fiscalía defina la situación legal del ex alcalde Paulino Domínguez, cuando se decida si continúa siendo o no militante del PAN, finalizó.