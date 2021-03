Mil 800 trabajadores del CECAN y Salud Mental no han sido vacunados contra COVID-19

Unos mil 800 trabajadores del sistema de salud del estado de Veracruz no han sido vacunados contra la pandemia del COVID-19, por lo que entregaron un documento exigiendo a Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y a Alejandro Rey del Ángel Aguilar, director de Atención Médica, en donde le patentizan su inconformidad por esta situación, ante el riesgo de contagiarse al que están expuestos.



Arturo Sánchez Vázquez, secretario general de la subsección 83 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 26 de Veracruz (SNTSA) dijo que el documento fue entregado esta mañana con un centenar de firma de los trabajadores que laboran en el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa (CECAN) y del Instituto de Veracruzano de Salud Mental Doctor Rafael Velasco Fernández (IVSM), ubicados en esta capital.



“Les estamos solicitando a los funcionarios antes mencionados a cubrir al ciento por ciento de los trabajadores con dicha vacunación, el cual es de suma importancia para garantizar la salud de los trabajadores y pacientes, y la aplicación del biológico sería de acuerdo a sus patologías que están inmunocomprometidos, lo que los hace sumamente vulnerables ", expresó el dirigente sindical.



Mencionó que, por este motivo, los hace sumamente vulnerables y dicha vacuna sería de gran ayuda para el personal de salud que están con los ánimos desgastados y ayudaría a brindar certeza en la realización de sus actividades cotidianas, pues muchos de ellos atienden a pacientes que se desconocen si están contagiados de coronavirus.



“A nosotros los trabajadores y a nuestras familias, que dependen económicamente de nuestro salario, se verían afectados con la muerte de algún trabajador o con las secuelas pos-COVID-19 por los gastos de rehabilitación que esto les generaría de ser contagiados.



Expuso que en el caso del CECAN, la condición de los pacientes es muy delicada y vulnerables, a lo cual los mismos trabajadores podríamos estar condicionándolos a un riesgo mayor al que ya tienen con su enfermedad.



“La plantilla laboral del CECAN es de 1,200 trabajadores y del IVSM son 600 trabajadores, en donde también están incluidos los trabajadores que brindan servicios subrogados como lo son personal de limpieza, vigilancia y alimentación; son personas que también corren un riesgo”, apuntó el dirigente sindical.



Mencionó que en las dos etapas anteriores solamente se vacunaron a 200 trabajadores del CECAN y a 50 del IVSM, lo que representa un aproximado del 20%.



Finalmente, el dirigente sindical dio a conocer que después de entregar el oficio y con las firmas de los trabajadores de ambas clínicas, esperamos como base trabajadora que seamos escuchados y que nuestras autoridades consideren ante de voltear a ver a otras instituciones como lo es la educativa.



“Antes de pensar en vacunar a los docentes que se termine de vacunar al personal de salud, es muy importante que nosotros estamos hoy en día en pie de lucha y que mucho se nos ha reconocido nuestro esfuerzo y dedicación que nos protejan; no podemos ir a la batalla si no tenemos las herramientas para hacerlo y sin la protección”, concluyó.