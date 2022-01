Ministro de la SCJN propone recortar pregunta de revocación de mandato de AMLO

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá a sus compañeros en el Pleno eliminar una parte de la pregunta del ejercicio de revocación de mandato que se refiere a que si se está de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en su cargo hasta 2024.El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo entregó a sus compañeros el proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de la oposición contra la Ley Federal de Revocación de Mandato publicada el 14 de septiembre de 2021.En su proyecto, que será discutido la próxima semana, el ministro Pardo propone declarar inválida la parte de la pregunta que establece una ratificación al mandato del Presidente de la República.De acuerdo con la Ley impugnada, la pregunta es: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”La parte de “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo” fue considerada por el ministro como una segunda pregunta que abre la puerta a una ratificación del cargo del Ejecutivo federal.“El problema de la pregunta surge a partir de la disyuntiva que contiene, en tanto que, por un lado, se pregunta si debe revocarse el mandato; pero, por el otro, se pregunta si es deseo que el Presidente de la República continúe su mandato hasta que termine su periodo. Así, en realidad, materialmente se están formulando dos preguntas en la que tendría que ser una sola interrogante, estando una de ellas sí referida de forma estricta a un ejercicio de revocación pero la diversa, más bien infiere o da espacio a construir una pregunta sobre la ratificación, renovación o refrendo del nombramiento de quien es individuo al referido ejercicio; situación que también se refleja en las opciones de respuesta que integran dicho sistema normativo. Esto, sin duda desnaturaliza el mecanismo en la intención en que fue aprobado por el Constituyente Permanente”, señala el proyecto al que El Universal tuvo acceso.“El efecto natural de un resultado negativo en un ejercicio de revocación del mandato, lo es que el respectivo funcionario permanezca en el cargo público y continúe su mandato hasta la conclusión del periodo por el que fue electo; no obstante, dicha consecuencia, por las razones ya abordadas previamente, no debe contaminar el diseño de la respectiva pregunta o de sus opciones de respuesta, sino sólo ser, en su caso, la secuela o efecto normal del resultado del ejercicio. Pensar lo contrario, daría al ejercicio la idea de ser un mecanismo de ratificación del mandato, noción que determinó de manera contundente eliminar el Constituyente Permanente”.Esto, precisó el ministro no está apegado a la Constitución, razón por la consideró que esa parte de la pregunta sea eliminada.