Mixtla espera apoyo de Estado o Federación para no perder camino

Pobladores de Mixtla de Altamirano esperan la ayuda del Gobierno del Estado para atender la carretera rural a Axoxohuilco, ya que las lluvias que trajo la tormenta “Celia” al Estado provocaron que esté a punto de perderse, lo que afectaría a por lo menos 3 mil personas de 9 comunidades de la zona baja pues no tendrían cómo trasladar sus productos o a sus enfermos.La alcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez indicó que la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, visitó el municipio para hacer un recorrido por las zonas afectadas y ahí reconoció que se requiere de un muro de contención o gaviones para evitar que esa vía se venga totalmente abajo.Confió que haya respuesta a través de la SIOP o del Gobierno federal para poder construir el muro y así se mantenga esa vía.Sin embargo, la edil dijo que no es la única afectación, pues también hay dos viviendas que están a punto de derrumbarse, una en Mangotitla, otra en Tecolotla y diez más afectadas en Ayahualulco.De igual forma, hay dos escuelas que presentan daños, una en Matlatecoya y otro en Achichihuilco, por lo que incluso se tomó la decisión de que los alumnos no acudan a clases ahí para evitarles riesgos, pero es necesario que intervenga la SEV a través para rehabilitarlas.La Alcaldesa comentó que también hubo derrumbes en caminos, pero esos fueron despejados con apoyo de la población.