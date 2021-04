Molesta a comerciantes de Jalcomulco cierre de ribera por pandemia

Comerciantes y prestadores de servicio de aventura y rafting, así como restauranteros y hoteleros del municipio de Jalcomulco, se inconformaron con el cierre de la ribera.



Este viernes se manifestaron en contra del Ayuntamiento por la medida que se implementó y piden a las autoridades que se deje llegar al turismo a disfrutar del río Los Pescados y de este modo, se genere la economía en la región, ya que debido a la pandemia, sus ventas no han podido repuntar.



Asimismo, refirieron que, en el caso de los balnearios, el Ayuntamiento les dio permiso para abrir durante estos días de asueto y se registran aglomeraciones, mientras que el afluente se encuentra cerrado al turismo.



Agregaron además que esta situación no les favorece a sus ventas y en este sentido, aseguraron que la autoridad municipal no es pareja con todos.



Cabe señalar que hace unos días, el Ayuntamiento, a través de un comunicado, informó distintas medidas para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19, entre ellas el cierre de la ribera del río y la Playita y la apertura de balnearios y hoteles.