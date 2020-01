Molesta a Frente por la Familia que le negaran paso a foro sobre bodas gay

Al unísono de “¡Fuera Robles, no nos representas!” , “¡No a foros cerrados!”, “¡No estoy de acuerdo!”, “¡Hombre/mujer: vida!” y “¡No a la reforma!”, integrantes del Frente Nacional por la Familia protestaron afuera del Congreso de Veracruz debido a que se les negó el acceso al “Encuentro por la Igualdad y No la Discriminación” con el argumento de que ya estaban ocupados todos los lugares del auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”.



En este foro, cabe destacar, se pretende dialogar sobre las reformas que se contemplan hacer al Código Civil de Veracruz, cambios entre los que se encuentra avalar los matrimonios gay en la entidad.



Por su parte, el Frente aseveró que los matrimonios de homosexuales no son una verdadera demanda social, por lo que piden diálogo y no imposición en torno a la iniciativa de reforma.



Mientras que del otro lado de la reja, un pequeño grupo de actividad gritaban “¡Váyanse a sus templos!”, sin embargo, la protesta se desarrolló sin incidentes.



El Frente Nacional por la Familia aseveró que en España se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2005 y hasta el momento sólo se han casado mil 269 parejas, lo que representa sólo el 0.6% del total de matrimonios heterosexuales.



Incluso, a dos años de la legalización, empezaron los divorcios entres las parejas del mismo sexo, lo que demuestra que los homosexuales no desean casarse sino vivir libremente su sexualidad.



El Frente consideró que la iniciativa de la diputada local Mónica Robles Barajas es una propuesta ideológica, un posicionamiento político y una bandera electoral.



Asimismo, expuso que el matrimonio entre personas del mismo sexo allana el camino para la adopción de niños, tema que no ha sido evaluado ni analizado en las repercusiones psicológicas y sociales que puede generar entre los infantes.



Dijeron que el matrimonio igualitario minimiza ese concepto y debilita a la familia, por lo que exigen ser escuchados en los foros ciudadanos que se realizan, a fin de plantear sus argumentos de porqué están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.