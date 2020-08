MORENA lanza nueva convocatoria de dirigencia; sería por encuesta

MORENA lanzó una nueva convocatoria para renovar a su dirigencia nacional.



Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás la convocatoria anterior, solicitando que antes de emitir una nueva era necesario dar audiencia a todos los aspirantes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) publicó una para elegir dirigencias a nivel estatal y nacional, por el método de encuesta a la militancia.



Se levantarían 4 mil 500 encuestas, tomando en cuenta que 30% rechazará participar. El levantamiento se haría entre el 25 y 27 de agosto y el resultado se daría el 30 de agosto.



Sin embargo, el CEN ha expuesto que si la autoridad sanitaria no autoriza la realización de encuestas, se pospondrá hasta nuevo aviso.



El dirigente nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que dialogará con la Comisión de Salubridad para determinar si existe la posibilidad de que comience el proceso.



De acuerdo con la nueva convocatoria aprobada ayer por el CEN, se prevé que los consejos distritales, así como los del exterior, comiencen el 16 de agosto próximo y entre el 18 y 20 de agosto, los congresos y consejos estatales.



Se plantea que el Congreso Nacional Ordinario sea el 22 y 23 de agosto; la encuesta, 25 y 27 de agosto y que el Consejo Nacional instale a la nueva dirigencia el 30 de agosto.



Ramírez Cuéllar añadió que todas las asambleas deben ser de forma presencial y que no hay otra manera en la que se puedan realizar.



Si el Consejo de Salubridad determina que no es posible el proceso, agregó, se convocará al Consejo Político para determinar lo que procede.



Informó que existe una propuesta de que el proceso sea en octubre o noviembre; sin embargo, dijo, eso deberá resolverlo el TEPJF.