MORENA no tiene nada que presumir, violencia en Veracruz y el país va en aumento: PAN

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, señaló que el gobierno de MORENA local y federal sigue mintiendo respecto a una supuesta disminución de la violencia, cuando la realidad es que todos los días las y los veracruzanos son víctimas de algún delito.



En conferencia de prensa, con la participación del secretario general del CDE, Tito Delfín Cano, el dirigente estatal recordó que, en menos de dos años del gobierno de MORENA, en Veracruz se han cometido más de 2 mil 407 homicidios dolosos, 180 feminicidios y 428 secuestros.



Lo anterior, tomando en cuenta únicamente las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no refleja la realidad del país en materia de seguridad, pues la cifra negra de delitos que no se denuncian, es de alrededor del 94 por ciento, como lo ha señalado el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).



Joaquín Guzmán lamentó que a pesar de la violencia que sigue afectando a las familias mexicanas, el Gobierno de MORENA pretende disminuir el recurso de las participaciones federales a los Estados para el 2021.



Así como la intención de desaparecer el FORTASEG, fondo que sirve para la compra de patrullas, equipo de prevención del delito y capacitación de los elementos policiacos en los municipios.



Por esa razón, señaló que el PAN en Veracruz y en todo el país continuará exigiendo un presupuesto justo, que atienda las principales necesidades del país, que no implique reducciones a las entidades federativas y que no sirva a los fines electorales del partido en el gobierno.



“En Veracruz esta exigencia es replicada al Gobierno del Estado, para que se proponga un presupuesto que beneficie a todas y todos. Y para que se hable con la verdad; y la verdad es que, NO HAN PODIDO DISMINUIR LA VIOLENCIA y tampoco quieren hacerlo. Por eso, estamos en Acción por México hacia el futuro, seguimos dando resultados desde la experiencia y los valores del PAN”.



En su participación, el secretario general, Tito Delfín Cano, advirtió que las personas dejaron de denunciar los delitos de los que han sido víctimas, por temor a contagiarse al salir de sus hogares, por lo que las cifras de estos últimos meses son las más alejadas a la realidad.



“Todos los días están sucediendo masacres, robos, crímenes y el Presidente de la República de manera cínica, pone una imagen de las 46 masacres que han sucedido en el país y se ríe, burlándose de las y los mexicanos”.



Finalmente, lamentó que además de las crisis de salud y violencia que vive todo el país, el Gobierno de Morena proponga un presupuesto federal para el 2021 que contempla la disminución en áreas básicas, como la prevención y atención del delito, lo que pone en mayor riesgo al país.