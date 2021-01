MORENA perderá Xalapa así postule al “Chapulín Colorado”: Sergio Hernández

El diputado local y aspirante a la alcaldía de Xalapa por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, afirmó que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) perderá las elecciones a la Alcaldía de Xalapa, así postule a “El Místico” o al “Chapulín Colorado”.



Al opinar sobre la propuesta que hicieron diputados para que el senador Ricardo Ahued Bardahuil sea quien encabece la nominación morenista al Ayuntamiento capitalino, dijo que los ciudadanos se encontrarán con una disyuntiva y al final votarán por cambiar de rumbo.



“El debate sigue siendo el mismo, así venga El Místico, El Chapulín Colorado a competir por este partido, simplemente la ciudadanía va a tener una disyuntiva: no quiere más de lo mismo, más de un Gobierno incompetente e ineficaz, que no depende de una sola persona para que cambie, depende de toda una estructura, una ideología que ha llevado al país a estar como está”, expresó.



Hernández Hernández insistió que los xalapeños tienen dos opciones: o seguir con lo mismo o cambiar con un Gobierno fresco, humanista, que realmente sea referente a nivel federal “y no como éste que es referente pero en negativo”.



En sus palabras, reiteró que Xalapa debió ser uno de los referentes que representara la “Cuarta Transformación”, por contar con Diputaciones federales, Diputaciones locales, el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el Federal del mismo partido.



“Tiene Senador, ¿cuál es el pretexto y la excusa para que Xalapa esté en el abandono? No hay ninguno, aquí es el reflejo vivo de la ineficacia de este proyecto encabezado por el Presidente”, dijo.



Sergio Hernández solicitó este lunes su licencia como Diputado local en el Congreso de Veracruz.



“Me enfocaré de lleno a un proyecto que me entusiasma y me emociona, porque de por medio va a recuperar el alma y los valores de nuestra querida ciudad”, dijo.



En este sentido, mencionó que Xalapa no puede seguir por el rumbo que ahora tiene, por lo que se pronunció por darle un gobierno fresco y cercano a la gente, con un gobierno que promueva la inversión y la generación de empleos pero sobre todo, que cuide a su población y que no sea indiferente a sus necesidades.



“Xalapa va a cambiar y vamos a superar esta oscura etapa de nuestra historia. Estoy seguro de eso, porque a Xalapa ya le toca un buen Gobierno”, finalizó.