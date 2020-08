MORENA revela quiénes son los 4 candidatos a presidir el Senado

El 24 de este mes, ante notario y en urnas los senadores de Morena y PES, elegirán al próximo presidente de las Mesa Directiva del Senado de la República, de entre 4 candidatos que hasta ahora han expresado su interés en el cargo.



Los 4 aspirantes a suceder a la actual presidenta del Senado, Mónica Fernández, son los senadores morenistas Alejandro Armenta, Higinio Martínez, Ovidio Salvador Peralta y Eduardo Ramírez, ratificó el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en esa Cámara.



“No va a haber ni discusión, ni pleito, ni nada y para evitar suspicacias, el Grupo Parlamentario morenista aceptó por unanimidad que las cuatro senadoras del PES tengan derecho a voto", informó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.



El año pasado la elección del senador que, en representación de la bancada mayoritaria, la morenista, presidiría la Mesa Directiva, fue motivo de pleito interno que se llevó incluso al senador Martí Batres –quien presidió en el primer año de la 64 Legislatura-, a acusar de irregularidades a Monreal, entre ellas presuntas amenazas, chantajes y “cañonazos”.



Batres litigó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) y luego en juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues de forma irregular, dijo, se permitió a la bancada del PES votar en un proceso que sólo tocaba al Grupo Parlamentario de senadores morenistas.



En una primera elección de ambas bancadas, resultó la senadora Mónica Fernández, y la repetición del proceso, ordenada por el órgano de justicia morenista, la confirmó. El 31 de agosto del 2019 finalmente rindió protesta ante el pleno del Senado.



Esta vez, informó Monreal, toda la bancada aceptó que el PES participe en la elección que encabece el Senado hasta 2021.



Señaló que no hay discusión con el PAN, que es la segunda fuerza en el Senado, sobre a qué bancada corresponde presidir la Mesa Directiva para el tercer año de la 64 Legislatura.



“El PAN es un partido sensato y ellos saben la situación”, por lo que están pendientes de la sesión donde se elegirá a la Mesa Directiva", dijo al destacar el acuerdo en el Senado en ese punto.



Esto, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde persiste el conflicto entre el PT –que quiere presidir la Cámara- con el PRI, a quien correspondería según acuerdo fundacional de la 64 Legislatura, y el PES, que ha denunciado “cañonazos” para agrandar la bancada petista.



La convocatoria para la votación interna en el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado será emitida y publicada en la semana, y el proceso será presencial, en la Sala Octavio Paz del Senado.



De 12 a 15 horas del día 24 de agosto, los legisladores morenistas y del PES podrán acudir, acreditar su personalidad ante notario público y votar en 4 urnas para elegir presidente de Mesa Directiva, Vicepresidente y Secretarios de la mesa directiva.



Que la mayoría decida, es lo mejor, “yo emitiré un voto, mi voto es uno” –expuso Monreal- y quien gane será ratificado en el Pleno como presidente y como vicepresidente, vicepresidenta quien tenga la mayoría de votos para ese cargo e igualmente para secretario.



Descartó que haya facciones o corrientes al interior de Morena en esa Cámara, “el hecho de someternos a un proceso democrático para decidir quién será el Presidente de la Mesa Directiva no nos ubica en facciones ni en corrientes al interior de Morena, es un proceso”.



Monreal dijo que él no se meterá para favorecer a algún senador y además “nadie, no hay uno solo que sea susceptible de manipulación o de forzar a tomar una decisión contraria a su conciencia y a sus intereses”.