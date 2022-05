Morenista Sergio Gutiérrez anda de “chapulín” con el PRI: Cisneros

Los priistas deberían de tener cuidado con sus candidaturas, ya que un “chapulín” está buscando un espacio y no tarda en “brincar” con ellos, expresó el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, al referirse a las reuniones que ha sostenido el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna con expresiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Durante entrevista, al funcionario estatal se le cuestionó sobre la reunión que el Presidente de la Cámara de Diputados sostuvo este fin de semana con el priista Alfredo Gándara en el municipio de Poza Rica, a lo que refirió que está buscando una candidatura.De igual modo, sostuvo que Gutiérrez Luna no es parte de la base de MORENA.“Él, que yo sepa, nunca ha tenido relación con nadie de MORENA en Veracruz, yo fui el coordinador de la campaña del Gobernador y conozco a buena parte de la estructura de los compañeros de MORENA, por obvias razones y hasta donde sé, nunca se ha reunido con ellos, siempre se reúne con priistas”, señaló.El encargado de la política interna del Estado nuevamente señaló al legislador federal de pasear por la entidad y reunirse con militantes de otros partidos, sin atender sus labores en el Congreso de la Unión, donde la oposición ya ha amagado con votar en contra la Reforma Electoral.No obstante, dijo, prefiere hacer su campaña política, por lo que alertó a los priistas que pretenden alguna candidatura, a tener cuidado con el diputado presidente del Congreso Federal, ya que podría adelantárseles.“Yo más bien les diría a los priistas que se pongan abusados, porque éste es más bien un camaleón, es un chapulín vestido de camaleón. Yo no opino en el PRI, sólo digo que los priistas que tienen algunas pretensiones, se pongan abuzados porque en una de esas este camaleón, este chapulín vestido de camaleón les brinca en una candidatura”, aseveró.