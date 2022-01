Morenistas en Senado le dan la espalda a Comisión de Monreal contra Veracruz

La Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), presidida por Ricardo Monreal Ávila, violentó el reglamento de la Cámara Alta y no respetó la representatividad o la mayoría morenista al integrar la Comisión Especial para Investigar y Documentar Abusos de Autoridad del Gobierno de Veracruz, con la que se busca la desaparición de poderes.La senadora morenista por Veracruz, Gloria Sánchez Hernández, afirmó que por esta razón los acuerdos de dicho órgano carecen de validez, puesto que correspondía al pleno del Senado aprobar su integración y no a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.La senadora de representación proporcional dijo que únicamente un grupo de homólogos, sin contemplar a la mayoría, están actuando respecto a la desaparición de poderes en Veracruz que, en su opinión, no es competencia directa de la JUCOPO en el Senado.“Es una inconformidad de algunos senadores y están tratando de dar la idea de que es general; no es correcto hacerlo así. Esto se está dando en un momento de receso de los trabajos del Senado y para crear esa comisión es necesario que lo apruebe el pleno, por reglamento.“Entonces eso (la conformación de la comisión especial) todavía no tiene la legitimidad que debiera”, subrayó la senadora morenista.Cabe señalar que el artículo 119 del Reglamento del Senado establece que las comisiones especiales se constituyen “por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta”, situación que se incumplió en el caso de la Comisión Especial sobre Veracruz, según Sánchez Hernández.Y es que el periodo de sesiones del Senado concluyó el 17 de diciembre de 2021 y fue el 23 de diciembre que, en sesión extraordinaria, los coordinadores que integran la JUCOPO acordaron la conformación de la comisión especial con lo que se inició la investigación de presuntos abusos del Gobierno de Veracruz y la posibilidad de la desaparición de poderes en caso de que sea procedente.Sin embargo, en una conferencia de prensa el propio Monreal Ávila reconoció que la convocatoria extraordinaria se hizo a “destiempo” debido a que la mayoría de sus homólogos se encontraban fuera de la Ciudad de México, no obstante, junto con los coordinadores se acordó realizar un pronunciamiento de la JUCOPO y la integración de la comisión especial.Igualmente, Sánchez Hernández argumentó que el órgano especial quedó integrado sin respetar la representatividad de MORENA, al asignar a Dante Delgado Rannauro como presidente (MC), así como Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA), Julen Rementería del Puerto (PAN), Beatriz Paredes Rangel (PRI), Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Sasil Dora Luz de León (PES).Con 61 senadores, MORENA es mayoría en la Cámara Alta pues el PAN únicamente tiene 21; el PRI tiene 13; MC cuenta con 8; PVEM tiene 6; el PT tiene 4; el PES tiene 4; el PRD tiene 3 y hay 6 senadores sin grupo.“Para empezar (en la Comisión) no tiene representatividad la mayoría y MORENA es mayoría, por ahí empezamos”, observó la senadora por Veracruz, insistiendo en que el acuerdo de la Junta no representa la postura del pleno.Hay que recordar que Ricardo Monreal promovió la conformación del órgano especial después de la detención del secretario técnico, José Manuel “N”, quien fue vinculado a proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.Por su parte, el senador y exgobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro dijo que en su momento planteará la desaparición de poderes, aunque afirmó que actuará con objetividad y profesionalismo tras la detención de su correligionario durante las investigaciones que realice el órgano a su cargo.