Muere mujer en choque de motocicletas, en Veracruz Puerto

En la Unidad Habitacional de Río Medio, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en las primeras horas de este miércoles, una mujer que viajaba en una moto perdió la vida tras colisionar con otro motociclista.



El percance se dio cerca de las seis de la mañana, en el cruce de avenida Río Medio y Camino Real de la citada unidad habitacional. Ahí se vieron involucradas dos motocicletas, cuyos tripulantes colisionaron casi de frente, sacando lo peor una mujer que guiaba una de las unidades de dos ruedas.



Ella acabó en el pavimento con severos golpes en el cuerpo y el otro motociclista también estaba lesionado pero no tan grave.



Los vecinos de la zona, al escuchar el golpe, salieron y se percataron del impacto, reportando al teléfono de emergencia del 911.



A ese punto se aproximaron los elementos de la Cruz Roja para brindarles asistencia a los motociclistas, pero confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.



La zona fue asegurada por elementos de la Policía Naval, Estatal y Municipal, dándoles vista a las autoridades ministeriales.



A ese punto se apersonó el personal de Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial para realizar las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor, quedando por el momento en calidad de no identificado el cuerpo de la motociclista.