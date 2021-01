Muere pasajera a bordo de autobús de ADO, en Naranjos; sospechan COVID

Procedente de Tampico, Tamaulipas y con destino a Poza Rica, un autobús hizo parada de emergencia en el hospital de Naranjos debido a que uno de los pasajeros comenzó a sentirse mal; lamentablemente, esta persona falleció.



Hasta este momento no se han dado a conocer las causas del deceso, sin embargo, se menciona que la usuaria presentaba problemas respiratorios que le habrían ocasionado un infarto, lo que desató especulaciones en el sentido de que se podría relacionar con un caso de COVID-19.



Se trata de una mujer, de 25 años de edad, identificada como María Elena “N”, con domicilio en el municipio Francisco Z. Mena, Puebla, quien viajaba en un camión de la línea Autobuses de Oriente (ADO), mismo que quedó estacionado frente al nosocomio, ubicado en la colonia Progreso, de esta ciudad.



Las autoridades no han brindado detalles sobre el suceso. Sin embargo, la mujer habría perdido la vida a bordo del camión.



“El autobús se tuvo que parar porque uno de los pasajeros se puso mal y no podía respirar y lo llevaron al hospital. No sabemos si tiene COVID o no”, compartió en redes sociales una persona que dijo haber atestiguado la retención posterior del ADO, en tanto que llegara personal de Servicios Periciales.



Tras el arribo de personal ministerial, se dijo que el cuerpo fue trasladado al municipio de Ozuluama, donde se ubica la unidad de necropsias del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Estatal, donde tras la práctica de la autopsia quedaría a resguardo hasta que lleguen los familiares desde Francisco Z. Mena, municipio limítrofe con el estado de Veracruz y ubicado a aproximadamente tres horas de Naranjos.