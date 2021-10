Muere por herida de bala actor que interpretaba a “Benito”, en la serie "Vecinos"

El actor mexicano Octavio Ocaña, también conocido por su personaje deBenito Rivers”, en la serie “Vecinos”, murió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al parecer por herida de un arma de fuego.La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, quien presuntamente viajaba a bordo de una unidad particular de su propiedad con dos acompañantes cuando ocurrieron los hechos.De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el joven y dos personas más circulaban por la autopista Chamapa-Lechería con dirección al municipio de Atizapán cuando policías municipales les marcaron el alto, pues al parecer viajaban en estado de ebriedad.En su intento por darse a la fuga, chocaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona, resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos.De acuerdo con las indagatorias, al interior del vehículo se registró la detonación de un arma de fuego, aunque hasta el momento se desconocen las razones por las que fue accionada el arma, que según versiones pertenecía a la víctima.Por el momento, las dos personas que lo acompañaban rinden su declaración ante el Ministerio Público para determinar las causas de la detonación del arma y si alguno sería responsable del deceso.Por parte del elenco y equipo de "Vecinos", fue su productor Elías Solorio el primero en confirmar el fallecimiento del actor por medio de su cuenta de Twitter. “No lo puedo creer. Descansa en paz", escribió.Más tarde, el actor Eduardo España externó también su dolor ante la noticia: "No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito".